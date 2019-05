Quarant’anni compiuti lo scorso settembre, una vita a Los Angeles, le fughe in Italia appena può: Elisabetta Canalis sta bene e si vede. «Sarà forse perché rassicurata da un marito così equilibrato, ma io mi sento ancora le farfalline nella testa. Sono nel pieno della mia terza esistenza», ha rivelato in un’intervista, non rimpiangendo né la mancata laurea in Medicina, come il padre, né il bancone di Striscia la notizia e i riflettori costantemente puntati addosso.

Elisabetta Canalis è diventata mamma nel 2015, in quell’anno ha messo al mondo la sua prima figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con il marito Brian Perri, e da allora la sua vita è cambiata.

Da mamma vuole insegnare l’indipendenza: «La sto crescendo selvaggia, non l’ho mai tirata su da un pavimento, neanche quando era più piccolina. Ho sempre voluto che imparasse a cavarsela da sola». Intanto si tiene in forma con tanto sport: «Perché il corpo cambi il più tardi possibile».

Le mamme con la passione per la moda sono moltissime e il loro sogno più grande è quello di trasmettere il proprio stile glamour alle figlie, così da farle diventare delle piccole “mini me”. Elisabetta Canalis ci è riuscita e nelle ultime ore si è mostrata in una versione dolcissima.

Sui social ha infatti condiviso una foto in cui sfoggia lo stesso look estivo di Skyler Eva: le due portano dei pantaloni neri a vita alta larghi e lunghi fin sotto al ginocchio e un crop top bianco con delle decorazioni nere che lascia la pancia scoperta.

