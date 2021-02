Camper di lusso. Il van a due piani con ascensore: campeggio luxury garantito

Quando si pensa a come ingrandire un camper, la maggior parte delle persone pensa ad una vettura sviluppata in lunghezza. Alcuni immaginano un camper più ampio. Ma gli ingegneri cinesi dietro a SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition hanno avuto un’idea diversa: perché non estendersi verso l’alto? Dando così vita ad un meraviglioso camper di lusso.

Non hanno immaginato semplicemente un tetto a scomparsa, bensì un livello superiore a tutti gli effetti, che avesse un ponte accessibile. Il camper a due piani è pieno di sorprese. Quando è in modalità di guida, la V90 Villa Edition sembra un camper standard. Ma quando si apre, in stile Transformers, diventa più di una piccola casa su ruote. Innanzitutto, puoi estendere i lati pop-out della V90 Villa, che regalano al piano principale una dimensione maggiorata. Questo spazio include il soggiorno, la cucina, il “bar di lusso” e il bagno. Al piano superiore, che raggiungi tramite ascensore, troverai l’estensione del secondo livello. Il piano superiore ti offre un’altra spazio da poter utilizzare come una “stanza aperta alla luce del sole”.

Una sala da tè zen o uno studio, ha detto Maxus, con finestre che possono passare da trasparenti a opache a seconda delle esigenze di privacy. Non si possono riporre mobili di grandi dimensioni lassù, quindi il sito web dell’azienda mostra lo spazio con molti tavoli bassi e cuscini. Gli spazi abitativi interni del camper di lusso possono essere arredati con qualsiasi numero di comodità e articoli di lusso. Si parla di un sistema audio JBL, lavatrice, angolo cottura e condizionatore d’aria. C’è una schermata di infotainment basata su app nella dashboard con navigazione. Vi è anche un angolo cottura estraibile dietro la ruota posteriore lato passeggero del camper, che può dotare il tuo campeggio di una cucina con vista fenomenale.