Natale di lusso 2019: qual è il calendario dell’avvento più costoso del mondo?

Il calendario dell’avvento da £ 1,7 milioni è per la vita, non solo per Natale, garantito! L’opera d’arte in vetro a filigrana contiene 24 preziosi diamanti scolpiti con numeri che rappresentano i giorni fino a Natale. Il calendario da 1,7 milioni di sterline risulta essere il più costoso del mondo ed è pieno di diamanti e oro, ci puoi giurare. Il calendario dell’avvento 2019 dalla società belga Biegel, si chiama Octagon Blue GCV è una vera e propria opera d’arte. In vetro a filigrana, contiene 24 preziosi diamanti su cui sono incisi i numeri dei giorni fino ad arrivare a Natale. Questa superlativa sciccheria è composta da fate a forma di diamante con piccoli pacchi di diamanti da 100 quarti di carati. Una vera e propria leccornia per chi non ha più un’idea di dove potrebbe spendere i propri soldi (cosa che a me non succederebbe, ndr).

Il calendario finito: Octagon Blue afferma che c’erano 50 impiegati che lavoravano per assicurarsi che fosse finito entro Natale.

Il calendario deluxe, è realizzato in toto dalla società belga Octagon Blue GCV ed è di ben 81 carati. Il prezzo di 1,7 milioni di sterline (più di 1,168 milioni in euro) include il design di un gioiello esclusivo. Design basato sui desideri dei clienti da parte del rinomato studio di gioielleria Biegel, a Francoforte. Tuttavia, l’importo sconcertante non è comprensivo di IVA. Oscar Brethouwer, direttore dell’Octagon Blue GCV, ha dichiarato: «Questo è un pezzo davvero speciale e davvero sorprendente. Abbiamo avuto diversi acquirenti-celebrità al riguardo e non è difficile capire perché abbia generato così tanto interesse. Avevamo 50 esperti che lavoravano 20 ore al giorno per crearlo in tempo per Natale. Siamo molto soddisfatti del calendario e sono sicuro che renderà qualcuno molto felice questo Natale». Il calendario è disponibile anche a scopi pubblicitari e il denaro raccolto sarà donato in beneficenza, insieme ad alcuni dei pezzi di cui è composto.