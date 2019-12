Calcio e outfit: quali sono i giocatori che hanno più stile nel vestire

È un argomento di cui ci si occupa ancora molto poco: i calciatori, grazie alle loro imprese in campo e non solo, sono dei veri e propri influencer. Tuttavia non tutti hanno compreso che è necessario curare il proprio stile anche nella vita di tutti i giorni, quando non si indossa l’abbigliamento sportivo del proprio team. Ecco quindi, quali sono i giocatori che vestono meglio ed amano mostrarlo ad eventi e feste

Nonostante il ritmo imposto dalle grandi squadre di calcio professionistiche sia veramente duro, i giocatori – specialmente quelli con una vita pubblica abbastanza consistente – trovano sempre tempo per partecipare ad eventi mondani o intraprendere collaborazioni con i brand più in voga del momento. Molto spesso i giocatori vestono nella quotidianità con gli abiti brandizzati dal loro sponsor tecnico: è il caso di chi in campo veste – ad esempio – Nike, Adidas, Puma e non solo.

D’altronde gli stessi interessati hanno compreso che mostrarsi sempre aggiornati sui trend del momento e sfoggiare gli outfit più glamour aiuta ad aumentare esponenzialmente la propria popolarità. Anche la cura della persona è diventato elemento molto preso in considerazione nel mondo sportivo, Cristiano Ronaldo docet. Senza però scomodare icone universalmente riconosciute come CR7 o il giocatore ormai ritirato David Beckham, vediamo quali sono stati gli uomini che hanno fatto più parlare di sé sul campo e fuori: materia di cui – sfortunatamente – i siti scommesse non trattano ancora!

Jerome Boateng e la sua passione per le sneakers

Jerome Boateng, in forza al Bayern Monaco e fratello di Kevin-Prince, è un grande appassionato di sneakers e di urban style in generale. L’anno scorso Jerome è stato testimonial della linea Nike x Off-White, il top brand di Virgil Abloh. Tra i suoi marchi preferiti compaiono anche Supreme, Balenciaga e Balmain. Qualche anno fa, non a caso, Jerome Boateng è stato nominato dalla rivista GQ come uomo più fashion della Germania.

Paul Pogba: la sua collezione Adidas x PP è un top seller

Paul Pogba, giovane talento che i tifosi della Juve ricorderanno bene, da qualche anno ha deciso di andar a giocare in Inghilterra al Manchester United. Abituatosi a latitudini più fredde (tra qualche settimana gli toccherà giocare nel freddo del Boxing Day, come leggiamo su L’Insider) continua a mantenere uno stile sobrio e decisamente minimalista. La linea da lui promossa, Adidas x PP, rispecchia a pieno il suo modo di vestire. Il suo style “Pogswag” ha già conquistato un po’ tutti.

L’eleganza di Kevin Mbappè

Altro giovane fenomeno è Kevin Mbappè, promettente attaccante del PSG. Mbappè, pur non avendo ancora all’attivo collaborazioni con grandi brand, è un grande amante di abiti eleganti: lo abbiamo visto da poco con alcuni capi di Hugo Boss. Una vera garanzia!