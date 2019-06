Ci sono padri fighi, e poi ci sono padri rock. Chiedi alle figlie della famiglia reale del rock’n’roll chi trae davvero vantaggio dall’essere un chip della vecchia scuola. Sicuramente oltre ad ereditare una serie di tratti fisici invidiabili— una buona capigliatura è solo l’inizio—anche loro hanno atteggiamento e carisma a pacchi.

In onore della festa del papà, sei coppie padre-figlia che si somigliano come due gocce d’acqua, che si tratti dei tratti somatici, oppure di semplice style.

Capelloni lunghi e scuri. Un portamento da fare invidia. E quelle gambe magre, lunghe e benfatte. Liv Tyler è l’immagine sputata del suo papà, frontman degli Aerosmith Steven, con una propensione per kohl-rimmed ed occhi solo per gli anfibi fatti bene. Allo stesso modo, Georgia May Jagger colpisce senza sforzo con le sue pose di fronte all’obiettivo medesimi lineamenti scolpiti, affilata e androgini di suo padre Mick.

Mick appone la sua personalissima firma anche sulle labbra piene di Georgia, mentre la forma dei capelli di Zoë Kravitz, uguale identica alla criniera del padre, e la sua pelle luminosa sono prove sufficienti che ha vinto alla lotteria genetica, dovuta in gran parte alla sua vecchia rock star Lenny. E poi c’è Lily Rose Depp, che potrebbe essere la sosia di sua madre Vanessa Paradis, ma di certo le sono stati lasciati in eredità i famosi zigomi alti di suo padre Johnny ed anche il magnetismo tipico dello sguardo del pirata più famoso dei sette mari. Ha uno stretto rapporto con il padre, il quale le ha regalato un braccialetto portafortuna da cui non si separa mai. Johnny è talmente legato alla figlia che si è tatuato il suo nome sul petto, sopra il cuore.