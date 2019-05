Miuccia Prada, pseudonimo di Maria Bianchi, Milano, 10 maggio 1948, è una stilista e imprenditrice italiana. Nipote di Mario Prada, insieme al marito, Patrizio Bertelli, ha guidato e trasformato Prada in una delle più blasonate case di moda del mercato internazionale. Nel 1988 presentò la prima linea di prêt-à-porter autunno-inverno a Milano: lo stile, che giocava sul contrasto cromatico bianco-nero, spianò la strada per il successo di Prada. Nel 1993 nacque la linea Miu Miu, e da allora Miuccia Prada presenta regolarmente le sue collezioni a Milano e a Parigi. Vediamo insieme le sue creazioni più iconiche.

Primavera / Estate 1994

Ecco come si fa una dichiarazione sull’androginia: primavera/estate 94, Jenny Shimizu in un abito velato e scarpe da uomo.

Primavera / Estate 2006

Sasha P in una camicia bianca da uomo, collo alla coreana e calze parigine.

Autunno / Inverno 2008

Miuccia ha odiato questo tessuto in pizzo così tanto da farne una collezione. I risultati del suo miscuglio sovversivo sono stati sorprendenti, dai pepli in nylon ai colletti cuciti a mano.

Primavera / Estate 2009

Le ragazze traballavano su altissimi tacchi indossati con i fantasmini ma i vestiti erano assolutamente stupendi. Gli orecchini a conchiglia sono stati un tocco particolarmente bello ed assolutamente avant-garde.

Autunno / Inverno 2009

Quale modo migliore per presentare un cardigan a maglia relativamente banale, se non con questi biker di gomma e questi shorts in feltro? Fantascienza!

Primavera / Estate 2011

Camici d’ospedale in contrasto con il proibizionismo glamour degli anni ’20.

Primavera / Estate 2013

Questa era la stagione dove tutti guardavano ad est, mentre si preparavano all’invasione asiatica. Miuccia l’ha Pradizzata riassumendola in una “pelliccia per l’estate”.

Autunno / Inverno 2013

Precisione magistrale del taglio e negli orli di gomma della lana. Perfetto.

Autunno / Inverno 2014

Bizzarro vestito in pelliccia verde Fraggle in perfetta pendant col montone rovesciato color oro.

Primavera / Estate 2015

C’è dell’innovazione nella gamma di colori utilizzata qui e nella pelle mixata con il dolcevita in mussola dal taglio vivo.