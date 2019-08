Buon compleanno, Meghan Markle! La Duchessa di Sussex ieri ha compiuto 38 anni. Un anno pieno di sorprese per l’ex attrice il 2019, il matrimonio con il principe Harry e il figlio Archie. Di recente Meghan ha rivoluzionato anche il suo guardaroba per abbinarlo al suo status reale: un cambio di stile davvero notevole.

Vecchio stile

Pre-Harry, gli abiti da red carpet indossati da Meghan Markle, quando era una modella e attrice in ascesa, spesso viravano verso un territorio più giocoso e sexy. Nei primi anni del 2010, ha preferito articoli alla moda come: body e abiti con fiocchi oversize. Man mano che diventava famosa come l’avvocato Rachel Zane, nel telefilm Suits, lo stile di Meghan è cambiato.

La Duchessa di Sussex ha assunto uno stile più raffinato, indossando abiti con linee più pulite e colori poco sgargianti come il marrone chiaro e il verde.

Nuovo stile

Ma quando ha incontrato il principe Harry , tutto è cambiato. Dallo stile contemporaneo e chic, con capi che vanno sold out in poche ore, segno che l’influenza di Meghan è sempre più forte in fatto di stile. Sono in pochi a sapere che Meghan Markle è stata anche una fashion blogger, curando in passato un sito di fashion e lifestyle, con una propensione dunque innata per la moda.

Da quando la Duchessa di Sussex ha fatto il suo ingresso a Palazzo, la famiglia reale splende di luce nuova soprattutto in termini di moda. Le zeppe e i tacchi midi di Kate Middleton, ad esempio, sono ormai un ricordo. Meghan svetta su decolleté tacco 10 anche sull’erba, non rinuncia mai agli occhiali da sole e portata capi denim anche nelle occasioni ufficiali, in modo davvero impeccabile. Insomma, possiamo definire il suo stile come quello di una “principessa rivoluzionaria”.