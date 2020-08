Federica Pellegrini, compie 32 anni. La pluricampionessa italiana di “stile libero” ha festeggiato in anticipo (la notte del 1 agosto) il suo compleanno; per poi “immergersi” nuovamente con costanza e perseveranza ai suoi allenamenti in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. Un’atleta dedita (con tutta se stessa) alla sua più grande passione: il nuoto. Ha deciso di festeggiare in anticipo insieme al collega nuotatore Alex Di Giorgio. Il motivo l’ha spiegato lei stessa attraverso un feed postato sul suo Instagram riguardo la festa: “Lo so, lo so, mancano tre giorni al mio, ma mi serviva un sabato sera per fare tardi (che vecia)… sai com’è alle 8 sono in piscina durante la settimana (che donna responsabile)… mi piace commentarmi da sola (s’è visto)”.

Tanti Auguri Federica Pellegrini: 32 anni e l’obiettivo importante delle Olimpiadi di Tokyo 2021

Federica Pellegrini ha un obiettivo importante e chiarissimo davanti a sè: partecipare da protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Olimpiadi, che si sarebbero dovute tenere quest’anno, ma che sono state rimandate a causa del Corona-virus. Federica ha dichiarato (recentemente in un’intervista a Gente) che sarà l’ultima competizione alla quale prenderà parte, visto che poi si ritirerà: ““Dopo i Giochi mi prenderò un anno sabbatico per viaggiare e poi desidero una famiglia bella come la mia. Penso alla maternità come a un dono. Ma non avrei mai messo al mondo un bambino prima dei trent’anni”.

Una professionista del nuoto, dedita alla sua passione

Sul finire della sua faraonica e dorata carriera (in vasca) , Federica Pellegrini, pare abbia numerosi progetti su cui lavorare e realizzare. Il suo percorso inizia appena sedicenne durante le Olimpiadi di Atene nel 2004, quando conquistò il suo primo argento. Una scalata a ritmo di “stile libero” piena di successi che l’ha portata ad essere un importante esempio sportivo. Non solo sport, con la sua grande avvenenza, è riuscita a conquistare anche una carriera come testimonial e conduttrice televisiva. Come ad esempio nel format e talent-show di Italia’s Got Talent.

Federica Pellegrini e la moda: presenza fissa alle sfilate di Giorgio Armani

Anche la moda chiama Federica Pellegrini. Oramai la campionessa italiana è una presenza fissa alle sfilate di Giorgio Armani che l’ha vestita in diverse occasioni importanti, compresa la partecipazione come “special guest” al Festival di Sanremo del 2012. ll grande successo nel nuoto, l’ha resa un personaggio pubblico agli occhi di tutti, portandola a posare su numerose riviste, e per servizi fotografici e campagne pubblicitarie, come quella di Yamamay e Jaked (in ambito sportswear), di cui è testimonial da diversi anni.

La nuotatrice al centro del Gossip

Federica Pellegrini è stata anche al centro del Gossip: soprattutto a causa della sua storia d’amore con il collega Filippo Magnini, oggi compagno di Giorgia Palmas. Anche la bella Federica ha cambiato capitolo e oggi è felicemente fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta (tra l’altro cugino dello stesso Magnini) in una relazione meno sotto ai riflettori e più riservata.