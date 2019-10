Bella Hadid, nata il 9 ottobre del 1996 festeggia il suo 23esimo compleanno. La bellissima top model di origini olandesi (da parte della madre) e palestinesi (da parte del padre) è la più richiesta al mondo, insieme a sua sorella Gigi. Una ragazza che ha saputo come fare di se stessa un business da 26 milioni di follower su Instagram e un guadagno annuale stimato di circa 7 milioni di dollari.

Carriera

Isabella Khair Hadid conosciuta da tutti come Bella, è una delle top model più famose del fashion system. In onore del suo 23esimo compleanno percorriamo insieme le tappe della sua carriera: Nell’agosto del 2014 firma un contratto con l’agenzia IMG Models, lasciando la scuola di fotografia, e debutta nel mese successivo alla settimana della moda di New York sfilando per Desigual. Nel settembre 2015, nuovamente in occasione della settimana della moda della Grande Mela, calca le passerelle di numerosi marchi. Nel 2016 viene eletta modella dell’anno dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards.

Nel 2017 è protagonista delle campagne pubblicitari di Moschino e Fendi, accanto alla sorella Gigi Hadid. Nel mese di novembre entra per la prima volta nella classifica delle modelle più pagate, stilata dalla rivista Forbes, posizionandosi al nono posto con un guadagno di 6 milioni di dollari. L’anno successivo (2018) sale all’ottavo posto guadagnando 8.5 milioni di dollari.

Recentemente è stata protagonista, insieme al collega Lucky Blue Smith, della campagna pubblicitaria di KITH x Versace. Nel mese di marzo ha ottenuto le copertina di Vogue Russia e successivamente per l’edizione greca e americana.

Corpo

«Si sta riducendo pelle e ossa. L’industria della moda è davvero barbara e disgustosa con i suoi canoni di bellezza».

Bella Hadid è da sempre vittima di body shaming da parte del web e non solo. Nonostante le numerose critiche e accuse, la top model ha sempre risposto con gentilezza, mandando avanti la sua carriera. «Tutto questo è cattivo e ingiusto» dice Bella, che ha ricordato agli haters che continua a soffrire della malattia di Lyme. In un video condiviso sui social network, Bella Hadid ha fatto sapere: