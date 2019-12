British Fashion Awards 2019: tutti i look migliori della serata

La serata di gala dei British Fashion Awards 2019, si è tenuta ieri sera al Royal Albert Hall di Londra. Un evento a dir poco straordinario, con la partecipazione di numerose celebrità del mondo della moda, a partire da Giorgio Armani allo stilista britannico Daniel Lee. I Fashion Awards 2019 si sono svolti lunedì 2 Dicembre a Londra, con molti dei nomi e dei volti più famosi del settore che si sono presentati per il prestigioso evento alla Royal Albert Hall.

L’evento è gestito dal British Fashion Council e onora il meglio dei talenti del design sia britannico che globale ogni anno. Quest’anno, Bottega Veneta è stata nominata in diverse categorie grazie al revival esperto di Daniel Lee del marchio del patrimonio italiano nelle ultime stagioni, e Rihanna è stata nominata per la prima volta per il suo lavoro in Fenty. Naomi Campbell, che era risplendente in Alexander McQueen sul tappeto rosso di oggi, riceverà il premio Fashion Icon 2019, mentre il sempre elegante Giorgio Armani viene premiato con il premio Outstanding Achievement Award.

«Siamo entusiasti di riconoscere a Giorgio Armani l’Outstanding Achievement Award. In oltre quattro decenni, il contributo offerto dal signor Armani all’industria della moda è davvero eccezionale. Rinomato per la sua visione di uno stile senza tempo e per la capacità dei suoi marchi di mantenere la loro rilevanza, ha saputo indicare la via che altri brand hanno seguito» Caroline Rush

Prima dei premi, gli ospiti hanno camminato sul tappeto rosso e non hanno affatto deluso le nostre enormi aspettative.