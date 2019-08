Una giornata alla scoperta delle bellezze locali per le compagne dei leader presenti al vertice di Biarritz. Il paesino è molto amato dalla first lady francese, che accompagna il gruppo alla scoperta delle specialità del posto, tra cui il peperoncino. Ad accompagnarla la first lady americana, Melania Trump.

Look a confronto

Melania Trump e Brigitte Macron sono state le protagoniste assolute del G7 a Biarritz, in Francia. La moglie del presidente francese faceva gli onori di casa, la first lady americana è sempre stata la più ammirata del mondo per i suoi look super alla moda. Brigitte Macron per l’occasione ha indossato un abito rosso corallo Louis Vuitton per una “gita” nel parco di Cambo-les-Bains, mentre Melania Trump ha puntato a un look estivo, uno smanicato bianco con cintura in vita Clavin Klein. Per la serata di gala, la first lady americana ha indossato un tubino senza maniche disegnato da Alexander McQueen, mentre la première dame francese ha scelto un abito silver Louis Vuitton.

Tacchi

Un altro elemento in comune che le first lady hanno, sono sicuramente le scarpe con il tacco. Melania Trump ha scelto un abito color crema di Gucci, in cotone jersey a pieghe con Louboutin, questa volta color argento, mentre Brigitte Macron un abito dello stesso colore Louis Vuitton. In tutte le occasioni ufficiali non possono fare a meno di indossare scarpe dal tacco vertiginoso, tanto che la première dame è anche finita nell’erba con delle décolleté da 12 cm. Le due coppie stavano parlando in giardino quando la moglie del presidente francese ha cercato di salire su un gradino infilando lo stiletto nell’aiuola. Ma cosa non si fa per essere fashion?