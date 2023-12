I brand di bellezza Made in France: una storia di eleganza e innovazione

La Francia è da sempre il paese dell’eleganza, la nazione dell’innovazione in ambito beauty e skincare. Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di provare i loro prodotti, sognando sfilate di moda sotto alla Tour Eiffel e rossetti rossi al Louvre? Ecco una breve presentazione dei principali brand francesi che si occupano di beauty e makeup.

Lancôme

Il noto brand francese continua ad essere tutt’oggi fonte di ispirazione per molti. Sinonimo di eleganza senza tempo e innovazione, da oltre ottant’anni Lancôme si occupa della nostra bellezza. Era il 1935: Armand Petitjean fondò Lancôme proponendolo come un brand di profumi.

Presentò cinque irresistibili fragranze durante l’apertura dell’Esposizione Universale di Bruxelles, un momento perfetto per imporsi sul mercato e attrarre l’attenzione del mondo. Le cinque profumazioni, con un’anima dichiaratamente barocca, volevano essere rappresentati delle donne dei cinque continenti. Oggi su Lancome.it potete trovare non solo profumi eleganti e sensuali, ma un’intera gamma di prodotti dedicata alla skincare e al makeup.

L’Oréal Paris

Impossibile non menzionare L’Oréal Paris tra i brand francesi più famosi in fatto di skincare e makeup. A differenza di Lancome, L’Oreal Paris non inizia la sua storia partendo dai profumi. Era il 1909 e il chimico Eugène Schueller decise di venire incontro ai desideri di tutte quelle donne che desideravano una chioma alla moda, dal taglio corto e, soprattutto, biondissimo. Egli brevettò una formula di tinta per capelli perfettamente sicura, che non irritasse la cute e fosse semplice da applicare.

Il brand aveva chiari i propri valori e il proprio spirito sin dal principio: ogni donna aveva la sua importanza e meritava di essere coccolata e felice grazie a dei prodotti perfetti. Negli anni ‘80 il brand lancia sul mercato la sua prima linea di prodotti cosmetici e skincare, per occuparsi maggiormente della bellezza delle donne.

Vichy

Famoso per la natura farmaceutica dei suoi prodotti skincare e la continua ricerca per sviluppare nuove proposte, Vichy è uno dei brand francesi più famosi in Europa. Tutto iniziò nel 1931 quando, durante una vacanza nella città di Vichy, Georges Guerin scoprì le proprietà calmanti dell’acqua termale della sorgente di Lucas, testandola sulla sua pelle. Quest’acqua, contenuta tutt’oggi nei prodotti del brand, contiene diciassette minerali e tredici oligoelementi, caratteristica che la rende perfetta per lenire irritazioni cutanee.

Negli anni ‘60 Vichy comparve anche sul mercato italiano e dieci anni dopo lanciò Normaderm, una linea di prodotti di skincare pensata per trattare la pelle grassa famosa e amata tutt’oggi. Con la sua filosofia “la salute è bella”, Vichy si propone tutt’oggi come brand che mette al primo posto il benessere dei suoi clienti.

La Roche Posay

La Roche Posay è un altro marchio di skincare francese famoso e amato, in Europa e nel mondo. Anche questo brand deve la sua popolarità a una fonte di acqua termale. Le acque termali dell’omonima cittadina francese erano note per le loro proprietà lenitive fin dal 1300, ma il primo a farne un uso esplicitamente curativo fu Napoleone Bonaparte.

Fondato nel 1975 dal farmacista francese René Levayer, sin da subito La Roche Posay si propose come alternativa semplice ma efficace ai brand di skincare dell’epoca. Ora il brand non si occupa solo di problemi cutanei quali acne, eczemi e imperfezioni: La Roche Posay presenta linee adatte a tutti i tipi di pelle. Famosa, in particolar modo, è la linea HYDRAPHASE HA, arricchita da acido ialuronico e adatta anche alle pelli più giovani, ideata non solo per trattare un viso segnato da rughe, ma anche per prevenire i primi segni dell’invecchiamento cutaneo.

Hai mai sentito parlare di questi brand di cosmesi? Hai mai provato i loro prodotti? Oggi sul mercato esiste un’ampia scelta di brand che si occupano di salute e benessere, ma sono pochi quelli che garantiscono un autentico amore nei confronti del cliente. Provare per credere.