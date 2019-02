Rejina Pyo, la designer coreana, nominata Best Womenswear Emerging Designer of The Year ai British Fashion Awards di quest’anno è una delle donne imprenditrici di maggior successo degli ultimi anni, una da tenere d’occhio se volete essere al passo con le novità del mondo della moda.

Coreana di nascita e londinese d’adozione, Rejina Pyo si è laureata in Fashion Design al Central Saint Martins College nel 2011 e già allora ha iniziato a farsi notare. Dopo aver terminato gli studi, infatti, ha lavorato per tre anni come assistente della designer Roksanda Ilincic e nel 2014 ha creato il suo brand omonimo. Così, passo dopo passo, la stilista si è guadagnata rispetto, fama e fiducia, sia tra gli addetti ai lavori sia tra il pubblico.

Le sue collezioni mostrano una moda femminile giocosa, contemporanea, che punta sui dettagli per attirare l’attenzione e allo stesso tempo fa propri i must-have del guardaroba maschile, come completi, giacche e pantaloni dalle linee dritte, cappotti oversize. Ma troviamo anche capi squisitamente femminili come abiti morbidi, maglioncini dai colori tenui, camicie dalle maniche a palloncino, scarpe dalla linea classica, ma con un inconfondibile tocco originale, sovrapposizioni di tessuti e fantasie.

Rejina Pyo: vestire la donna reale, ma con originalità

Lo scopo di Rejna, attraverso le sue collezioni, è vestire la donna comune, che affronta la vita quotidiana. Nei suoi capi troviamo l’attenzione ai desideri delle donne che, nella vita reale, lontano dalle passerelle, vogliono essere pratiche ed eleganti allo stesso tempo, poter cambiare look da un giorno all’altro, restando comode, senza rinunciare alla femminilità.

La stilista, inoltre, si presenta come una designer moderna che non esita a combattere le discriminazioni ancora in atto nel mondo della moda, siano esse relative alla taglia, al genere o al colore della pelle. Tra i progetti futuri, infine, c’è il lancio di una linea unisex che debutterà entro la fine del prossimo anno.

