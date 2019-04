La Milano Design Week 2019 è quasi pronta per aprire le porte del design internazionale. All’appuntamento non poteva mancare uno dei brand di distillati più conosciuti, Branca, che si prepara ad accogliere il pubblico della Milano Design Week 2019 con appuntamenti site-specific che saranno da guida per un percorso tra arte, cultura e buon bere.

Il concetto di bar come luogo di incontro

Rousseau, Verlaine, Sartre, Cocteau, Picasso, Hemingway: tutte queste menti geniali della Belle Époque letteraria hanno trovato ispirazione nel cafè parigino dove si trattenevano fino a tardi per dare vita a quello che sarebbe stato uno dei movimenti artistico letterari più possenti della storia. Del concetto di bar come luogo di creazione e di ispirazione artistica Branca ne ha sempre fatto il proprio cavallo di battaglia. Non c’è da stupirsi quindi che per questo appuntamento meneghino il brand abbia pensato ad un percorso ad hoc, itinerante, per i bar della Milano di oggi mettendo in gioco opere d’arte e distillati di qualità come mai nessuno abbia fatto prima.

I locali del “progetto Branca” saranno 4 (Bar Ugo, Fioraio Bianchi Caffè, The Botanical Club e Jamaica) e saranno sapientemente allestiti con installazioni speciali: stampe d’epoca e oggetti storici, vere e proprie opere d’arte e di design, provenienti dalla Collezione Branca faranno da scenografia alla consumazione di limited drink a base di prodotti del brand (con tanto di sorpresa!).

Il punto di partenza del percorso non poteva che riguardare i Navigli, al Bar Ugo, dove Jacqueline Ceresoli, critica d’arte, terrà un incontro intitolato “Il Bar come luogo di cultura diffusa, comunicazione, condivisione di spazi inclusi”. Fioraio Bianchi Caffè e la sua atmosfera sofisticata faranno seguito all’appuntamento con Ceresoli e ospiterà “Essenze”, performance artistica di Giulia Berardinelli, che creerà in live un’opera d’arte utilizzando il Fernet-Branca come fosse colore.

The Botanical Club non poteva che ospitare un appuntamento a tema mixology che vedrà protagonista Walter Iuliucci, Brand Ambassador per Distillerie Fratelli Branca, per scoprire i cocktail con i distillati: un’occasione irripetibile per perdersi nel mondo dell’arte del gusto. Il percorso si chiude nel cuore pulsante di Brera, al Jamaica, dove si terrà il concerto della Caruso Duet.

Calendario degli eventi

9 aprile ore 15.00, Bar Ugo (via Corsico, 12) – Incontro con Jacqueline Ceresoli “Il Bar come luogo di cultura diffusa, comunicazione, condivisione di spazi inclusi”.

9 aprile ore 17.00, Fioraio Bianchi Caffè (via Montebello, 7) – “Essenze” performance artistica di Giulia Berardinelli.

10 aprile ore 19.00, The Botanical Club (via Tortona, 33) – Mixology evening con Walter Iuliucci.

12 aprile ore 20.30, Jamaica (via Brera, 32) – concerto del Caruso Duet e temporary bar firmato Branca.

Sarà possibile seguire il percorso di Branca durante la Design Week sul sito di Branca Distillerie e sui canali social di Branca.