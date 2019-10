Bradley Cooper porta la figlia Lea (2 anni) a Washington per assistere alla premiazione di David Chapelle. La prima occasione ufficiale, un momento super affettuoso, in braccio al papà che la tiene stretta tra le sue braccia. Impossibile non notare quanto quella bambina biondissima sia davvero la sua copia.

Come papà

Bradley Cooper ha appena fatto una rarissima apparizione pubblica con la figlia Lea De Seine, nata dalla relazione con la top model Irina Shayk. L’attore si è presentato al Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C., proprio insieme alla sua bimba. Secondo i rumors, Lea è stata con la madre tutto il weekend, e, secondo quanto riferito, è stata sentita parlare con Irina sia in inglese che in russo, la lingua madre della modella. Da quanto possiamo vedere nelle foto, la piccola Lea sembra abbia ripreso tanto dal suo papà. La bambina ha inevitabilmente catturato l’attenzione di tutti in quello che è a pieno titolo il primo red carpet della sua vita.

In giro per il mondo

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati all’inizio dell’estate 2019 dopo 4 anni d’amore, e numerosi sono stati i gossip che hanno attribuito la fine della storia alla vicinanza tra l’attore e Lady Gaga, protagonista con lui di A Star is Born. Come riporta il sito americano Tmz, l’attore e la top model hanno trovato una soluzione per condividere l’affido della figlia che non coinvolge nessun giudice. Entrambi hanno scelto di risiedere a New York, ma sembra che Lea, abbia passato un’estate intensa in giro per il mondo.