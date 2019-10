Dopo essersi separato dalla prima moglie Jennifer Aniston nel 2005 e dalla moglie Angelina Jolie nel 2016, tre anni fa, si dice che Brad Pitt abbia a fianco a sé un’altra donna. La fidanzata in questione sarebbe una guru spirituale americana e risponde al nome Sat Hari Khalsa. Secondo quanto riferito, i due si sono incontrati in occasione di un gala di beneficenza l’anno scorso e si frequentano da un anno ormai.

Allora, hai capito o no chi è la fidanzata Sat Hari Khalsa?

Sat Hari Khalsa è un guru spirituale e anche una designer di gioielli. I suoi gioielli sono ispirati a varie religioni indiane come il sikhismo e l’induismo. È anche una guaritrice olistica. Tra i suoi clienti figurano celebrità di Hollywood come Emma Watson, Julia Roberts, Steven Tyler e l’ex moglie di Brad Jennifer Aniston. Secondo la rivista Los Angeles, Sat Hari Khalsa ha trascorso i primi anni 2000 in tournée con la band musicale Red Hot Chili Peppers, come infermiera. Per quanto riguarda i Red Hot, il suo lavoro consisteva nell’ iniettare ozono in Flea, il bassista e nel frontman Anthony Kiedis. Nella sua autobiografia Scar Tissue, Kiedis definì Khalsa una dolce signora incredibilmente materna, con indosso un turbante.

È indiana quindi?

No, non è indiana. La guru spirituale Sat Hari Khalsa è semplicemente stata in India per studiare. È nata in America e si è trasferita in India per frequentare un collegio. Si interessò alla produzione di gioielli e alla guarigione olistica in India. Fu proprio ciò che la portò a lanciare una società chiamata Amrit, che è il nome di sua figlia. Vive fortemente influenzata dal Sikhismo e si è recata più volte al Tempio d’oro di Amritsar.

Brad Pitt: come ha conosciuto la fidanzata

Ed ecco arrivare la parte del racconto più succosa. Dicevamo che Sat Hari Khalsa è andata in tournée con la rock band Red Hot Chili Peppers come “guaritrice” personale. L’anno scorso, la designer di gioielli ha partecipato al gala di Silverlake del Conservatorio di musica. Un evento benefico annuale offerto dalla band rock band per il centro di educazione musicale fondato dal bassista Flea. Al gala annuale hanno partecipato anche le star di Hollywood come ad esempio Brad Pitt. Ed è così che i due si sarebbero incontrati. Secondo la fonte citata da Us Weekly: «l’attore ha stretto un legame con Khalsa perché è totalmente estranea al glamour di Hollywood. Inoltre è una donna molto forte e ha una mente meravigliosa».