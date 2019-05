La bionda o la mora? è questo il dilemma. Brad Pitt da anni combatte tra l’amore di due donne a dir poco straordinarie. Stiamo parlando dell’affascinante biondina di Friends, Jennifer Aniston e la super sensuale Angelina Jolie. L’attore ha lasciato quest’ultima (Jennifer) per Angelina, ed ecco che la situazione dopo anni si ribalta. Grazie all’intervento del karma e un paparazzo, pochi giorni fa, è riuscito a strappare di bocca a Brad una risposta, ad una fatidica domanda: “Tu e Jennifer Aniston state tornando insieme?”

Brad e Jennifer

‘’Oh my God’” ridendo, è stata la sua risposta. Di certo ha lasciato di stucco tutti, che si aspettavano un ‘’no comment’’ oppure assoluto silenzio. Il caso di Jennifer Aniston e Brad Pitt, non è ancora risolto, possiamo affermare però che sono stati la coppia di Hollywood per eccellenza, quella che ci fa ancora sognare. La loro storia d’amore è ormai nota in tutto il mondo. L’amore, le nozze e poi il tradimento, sembra non sia mancato proprio nulla.

Jennifer e Brad erano (e sono) i due belli dello star system, si conoscono alla fine degli anni ’90 e, dopo aver ufficializzato il fidanzamento durante un concerto di Sting, sono convolati a nozze a Malibù nel 2005. Entrambi sono bellissimi, famosi e super ricchi: praticamente un amore da copertina. Ma si sa, la perfezione non esiste perché…

Brad e Angelina

Brad Pitt incontra sul set un’altra bellissima del mondo di Hollywood, Angelina Jolie. Ed è lei a prendere il posto di Jennifer Aniston. Nonostante il fascino di Angelina non possa essere messo in discussione, la stampa e i fan scrivono fiumi di parole sul tradimento di Brad Pitt. Tutti volevano Jennifer!

Jennifer Aniston affermò anche, durante un’intervista poco tempo fa: “È stata una pugnalata al cuore”. Brad Pitt le ha chiesto indirettamente, sempre tramite un’intervista affermando: ‘’Scusa per non essere stato il marito che meritavi’’.

Attenzione al ritorno di fiamma

Adesso che Brad Pitt si è separato da Angelina Jolie tutti sperano che ci sia un ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Come già detto in precedenza, la coppia Brangelina (Brad + Angelina), non era ben accetta dal mondo hollywoodiano, il contrario di quello che ci hanno fatto credere in tutti questi anni. Quindi non possiamo far altro che sperare e aspettare che questo “Oh my God” si trasformi in un bellissimo Sì!