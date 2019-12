Bottega Veneta primeggia ai Fashion Awards 2019: tutti pazzi per l’Italia

Lunedì scorso, i Fashion Awards 2019 si sono svolti alla Royal Albert Hall di Londra. Molti dei migliori nomi della moda si sono sono accorsi per il prestigioso evento, che ha attirato un sacco di personaggi stellari sul tappeto rosso in vista della cerimonia. Una volta iniziate le premiazioni, è diventato subito chiaro che fosse la notte di Daniel Lee e Bottega Veneta. Lee, che è stato nominato alla casa di moda italiana di lusso lo scorso anno, è diventato rapidamente il prediletto del settore della moda grazie ai suoi design straordinari e super instagrammabili. Lee è stato nominato come Designer dell’Anno Accessori, Designer dell’Anno e Designer dell’Anno britannico. Ma c’è di più, ha vinto tutte e tre le categorie. Mentre Bottega Veneta ha portato a casa il Brand of the Year battendo altri marchi di moda Jacquemus e Loewe, oltre ai grandissimi Gucci e Prada.

Elenco completo nominati e vincitori dei Fashion Awards 2019:

Designer di accessori dell’anno

Alessandro Michele per Gucci

Daniel Lee per Bottega Veneta – VINCITORE

Jonathan Anderson per Loewe

Kim Jones per Dior Men

Simon Porte Jacquemus per Jacquemus

Marchio dell’anno

Bottega Veneta – VINCITORE

Gucci

Jacquemus

Loewe

Prada

Menswear designer britannico dell’anno

Craig Green per Craig Green

Grace Wales Bonner per Wales Bonner

Kim Jones per Dior Men – VINCITORE

Martine Rose per Martine Rose

Riccardo Tisci per Burberry

Designer femminile dell’anno

Daniel Lee per Bottega Veneta – VINCITORE

John Galliano per Maison Margiela

Jonathan Anderson per JW Anderson & Loewe

Richard Quinn per Richard Quinn

Simone Rocha per Simone Rocha

Abbigliamento maschile emergente britannico

Ben Cottrell e Matthew Dainty per Cottweiler

Bethany Williams per Bethany Williams – VINCITORE

Kiko Kostadinov per Kiko Kostadinov

Phoebe English per Phoebe English

Sofia Prantera per Ariete

Abbigliamento da donna di talento emergente britannico

Laura e Deanna Fanning per Kiko Kostadinov

Matty Bovan per Matty Bovan

Phoebe English per Phoebe English

Rejina Pyo per Rejina Pyo – VINCITORE

Rosh Mahtani per Alighieri

Leader d’affari

Alexandre Arnault per Rimowa

José Neves per Farfetch

Marco Bizzarri per Gucci

Marco Gobbetti per Burberry

Remo Ruffini per Moncler – VINCITORE

Designer dell’anno

Alessandro Michele per Gucci

Daniel Lee per Bottega Veneta – VINCITORE

Jonathan Anderson per JW Anderson & Loewe

Kim Jones per Dior Men

Miuccia Prada per Prada

Modello dell’anno

Adesuwa Aighewi

Adut Akech – VINCITORE

Adwoa Aboah

Kaia Gerber

Winnie Harlow

Urban Luxe

Alyx

Fenty – VINCITORE

Marine Serre

Martine Rose

Moncler Genius