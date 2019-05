Le 10 borse più belle e costose del mondo, sognare non costa nulla

Da borse realizzate con un patchwork di pacchetti di sigarette e bustine di tè, a quelle con applicazioni di diamanti e zaffiri rosa, questi accessori sono disponibili in tutte le forme, colori e dimensioni. Non perderti la classifica, dalla meno costosa alla più inarrivabile, in una escalation verde d’invidia, per fortuna guardare è gratis!

10. Gadino Bag di Hilde Palladino: $ 38,470

La borsa Gadino della designer norvegese Hilde Palladino presenta 39 diamanti bianchi nascosti in fermagli d’oro bianco.

9. Louis Vuitton Tribute Patchwork Bag: $42,000

Solo 20 di questi sacchetti patchwork esistono e sono stati creati utilizzando 15 diversi modelli Louis Vuitton.

8. Louis Vuitton New Age Traveller backpack: $54,500

Lo zaino LV New Age Traveller presenta vari tessuti Monogram in tessuto jacquard lurex e pelli esotiche come il coccodrillo e la pelle di serpente. La borsa ha anche nappe in pelle scamosciata e cavi per cuffie, e due ciondoli a forma di coda di volpe.

7. Leiber Precious Rose: $92,000

L’accessorio Leiber Precious Rose presenta 1.016 diamanti per un totale di 42.56 carati, 1.169 zaffiri rosa e 800 tormaline, tutti incastonati in oro bianco 18 carati. Così prezioso, che ce n’è solo uno disponibile al mondo.

6. Hermes Matte Crocodile Birkin Bag: $120,000

Questa borsa, ispirata all’attrice francese Jane Birkin, è realizzata in pelle di coccodrillo e la sua chiusura presenta 10 carati di diamanti bianchi.

5. Urban Satchel Louis Vuitton Bag: $150,000

La borsa a tracolla Urban Louis Vuitton sembra più un brutto mucchio di spazzatura e ha un prezzo estremamente spiacevole.

4. Lana Marks Cleopatra Bag: $250,000

Lana Marks produce una sola borsa Cleopatra ogni anno, realizzata in pelle di alligatore argento metallizzato e un fermaglio con 1.500 diamanti bianchi e neri in oro bianco 18 carati.

3. Chanel Diamond Forever Classic Bag: $261,000

La borsa classica Chanel Diamond Forever presenta un incredibile totale di 334 diamanti (per un totale di 3,56 carati) incastonati in oro bianco 18 carati. Anche gli spallacci sono realizzati in oro bianco. Chanel ha realizzato solo 13 di queste borse.

2. Hermes Birkin bag by Japanese designer Ginza Tanaka: $1.9 million

La designer giapponese Ginza Tanaka ha realizzato il corpo per questa borsa Birkin di Hermes con platino al 100%. Come se questo non fosse abbastanza affascinante, lo adornò con 2000 diamanti e un diamante luccicante a forma di pera da 8 carati. Sia il cinturino rimovibile che il diamante possono essere usati separatamente come bracciale o collana.

1. The 1001 Nights Diamond Purse by House of Mouawad: $3.8 million

Questa è la borsetta più costosa del mondo e certificata da Guinness Book of World Record come tale. La borsa a forma di cuore è tempestata di 4,517 diamanti in varianti gialle, rosa e incolori per un totale di 381,92 carati. Ci sono voluti dieci abili artigiani e un totale di 8.800 ore per creare questo accessorio.

