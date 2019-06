La borsa a forma di raviolo del brand francese Elleme è supertrendy: ecco tutti i dettagli di questa it bag che ha fatto innamorare le influencer. Le ispirazioni per il mondo della moda e degli accessori sono ovunque e tra le borse più cool della stagione spicca anche questo modello del brand parigino Elleme, una it bag di nome Baozi con la forma e con il colore di un raviolo. Elleme sembra aver fatto centro con questa it bag color rafia/pasta, davvero trendy da portare allacciata all’avambraccio. Costa dai 300 ai 340 euro, è presente in una palette più vasta di colori, ma sono le tonalità raffia-raviolo a essere le più gettonate nelle boutique di Elleme.

Versatile, comoda ma allo stesso tempo très chic, la borsa in paglia o in rafia donerà al vostro look una ventata d’aria fresca e di elegante semplicità. Romantiche ed estive, sono tutte un intreccio di materiali naturali, lavorazioni artigianali e design. Alcune influencer, come Alice Catherine, Lizzy Hadfield o Marissa Cox, sono state avvistate con l’it bag nel colore più neutro. La borsa punteggia anche tante location glam, come gli scorci più belli di Parigi. La borsa è dotata di dettagli rifiniti e ricercati, come il rivestimento in pelle, la tasca interna con zip e una chiusura magnetica per tenere gli oggetti al sicuro e non rischiare di perderli. Il nome Baozi significa proprio “raviolo” in cinese e la forma infatti ricorda uno dei cibi cinesi più ordinati, nei ristoranti o d’asporto.