“Dove vai se la borsa non ce l’hai” elemento vitale per una donna. Ma quali sono le borse che non possono proprio mancare nel guardaroba più cool di stagione? D’estate trionfano praticità e leggerezza, anche quando si tratta di un capo così importante. Vi mostriamo tutti i modelli iconici e passe-partout da sfoggiare su look da mare e da città.

Borsa in paglia

La borsa di paglia, irrinunciabile in spiaggia ma elemento cool anche in città, la borsa intrecciata in rattan, rafia o foglie di palma è il beach essential che farà la differenza in tutti i vostri look. Le fibre vegetali non sono solo resistenti ed ecologiche, da oggi sono anche glamour e abbinabili a tutte le mise.

Borsa uncinetto

La stagione estiva è nel segno dell’uncinetto. Doveroso quindi avere nel proprio armadio un vestito, top o una borsa nel segno del crochet.

Borsa trasparente

Mini secchielli (come quello firmato Fendi) o capienti tote bag (come quelle di Valentino e Prada) ma un’unica regola da seguire: trasparenza. Il pvc continua ad essere uno dei materiali principe di tutte le stagioni.

Borsa gioiello

Con pietre e perline, in tessuti funny o pregiati: le borse destrutturate sono il nuovo must del guardaroba estivo. Da utilizzare soprattutto la sera, indossata con colori che possano farla risaltare.

Borse di cuoio

Un classico del guardaroba primaverile-estivo, la borsa color cuoio, che per me rappresenta un po’ un must have da tenere sempre nel nostro armadio, facile da indossare, perfetta sia per look sportivi che eleganti.

Borse mini

Le mini bags sono l’essenza dello stile estivo e della femminilità: piccoli scrigni, pieni di charme e carattere, capaci di rendere ogni look davvero speciale.