Borse e accessori YNOT?: stampe come travelogue per esprimere al meglio la tua personalità.

Qual è il senso del viaggio? Scoprire altri luoghi, altre culture, ma fondamentalmente significa andare alla scoperta di se stessi.

Mettendosi a confronto con l’altro per esprimere e tirare fuori ciò che si ha dentro, la propria personalità. In un certo qual modo le borse e gli accessori YNOT?, con le loro stampe originali, vogliono proprio permettervi questo: la libertà di essere voi stesse, oltre le consuetudini, interpretando ciò che vedete, ciò che siete.

Il Grand Tour delle borse di YNOT?: quando il viaggio è nelle tue mani (o sulle tue spalle!)

Una bicicletta verde con un cestino pieno di fiori appoggiata su un muretto, una ragazza con un vestitino giallo e un cappello di paglia seduta su di esso, che, di spalle, contempla la vista di Roma, con le sue cupole, le preziose testimonianze di civiltà che sopravvivono allo scorrere del tempo; una luce calda che fa pensare alle vacanze romane; è questo il mood che accompagna la linea Roman Holidays YNOT?

E ancora Parigi: in un ondeggiante e leggerissimo vestito rosa, una donna volge lo sguardo verso il Sacré-Cœur, in una Parigi dall’atmosfera da sogno: è la volta della linea YNOT? Montmartre Paris e del suo romantico set up.

Una giovane ragazza dalla fluida chioma rossa, in sella alla sua bicicletta, si volge al placido tram che costeggia l’imponente Duomo. Si vola alla volta di Milano con la linea YNOT? Fashion Tram.

Appunti di viaggio? Cartoline? Racconti di un’epoca passata? Forse. Di sicuro sono le immagini che troverete stampate sulla linea di borse e accessori dedicata da YNOT? alle grandi città. Così, su Emporio Cattani, come novelle Mary Shelley, potrete vivere il vostro personalissimo Grand Tour: dai portafogli agli zaini, alle borse da portare a tracolla o a mano – tutti i prodotti sono realizzati con cura artigianale e con intarsi in pelle di estrema qualità – avrete l’occasione di portare sempre con voi (o sulle vostre spalle), la città del vostro cuore.

Postcards from … ecco a voi i portafogli donna YNOT?

Instagram stories, tweet, foto e foto scambiate su Whatsapp, videochiamate, telefonate con Skype: la tecnologia ha messo a nostra disposizione i più disparati mezzi per poterci tenere in contatto con le persone che amiamo, magari rendendole partecipi del nostro viaggio, dei luoghi che stiamo visitando. E prima? Be’ prima c’erano le cartoline! Più che un semplice acquisto, un vero e proprio rituale: per tutte voi, “analogiche hardcore”, YNOT? mette a disposizione sullo shop ufficiale Emporio Cattani la sua linea di portafogli su cui potrete trovare una meravigliosa cartolina dalle Hawaii o perché no da Sunset Beach. Il portafoglio YNOT Santa Monica è dotato di chiusura a patta, soffietti per banconote con tasca chiusa da zip per monete: insomma tutto il necessario per conservare il mondo di una donna e, perché no, magari anche francobolli per le vostre cartoline.

Welcome to the jungle! Libertà e creatività con le borse reversibili YNOT?

Voglia di posti più esotici? Lasciamo l’Europa e dirigiamoci invece nel cuore della natura, per osservare meraviglie animali come scimmie, zebre, leopardi o koala, e per essere inebriate da colori sgargianti, da atmosfere native. Se l’esploratrice che è in voi scalpita, se siete delle donne fuori dagli schemi, se la libertà di scegliere di essere ciò che volete, di andare dove volete, di creare a vostro piacimento sono requisiti essenziali, inforcate il binocolo (o meglio il vostro device preferito) e individuate su Emporio Cattani la vostra Rev Jungle YNOT? preferita. Ognuna di esse è dotata di due ampi manici e realizzata in robusto PVC su cui troverete la stampa del vostro animale totem; l’ampia tasca principale è chiusa da magnete. Da segnalare la busta interna amovible, che diventa una pratica tracollina, e dulcis in fundo il vero e proprio punto di forza di questi articoli: tutte le borse di questa collezione YNOT? sono reversibili! A seconda del tuo stato d’animo, o dell’occasione, potrai indossarla sempre e comunque con disinvoltura, che sia rivolto al mondo esterno il lato fantasia che quello tinta unita. Esprimi dunque la tua individualità e creatività andando oltre le consuetudini. In fin dei conti, whY NOT?