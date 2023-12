4 borse di lusso da mettere sotto l’albero

Il Natale è il momento perfetto per manifestare tutto l’affetto e la gratitudine nei confronti delle persone a noi più care, e quale regalo migliore di una borsa di lusso da mettere sotto l’albero, per stupire i tuoi amici, parenti o la tua dolce metà? Sono in assoluto i pensieri più azzeccati su cui poter fare affidamento: incarnano stile ed eleganza, esaltano la qualità dell’artigianato e soprattutto soddisfano le esigenze di tutti!

C’è ampia scelta nel mondo del lusso, a partire dall’eccellenza del made in Italy, al primo posto fra le aziende che si dedicano alla produzione di pelletteria, e non solo. Se non sai proprio da dove partire, o se sei nella fase in cui tutto ti piace ma niente ti colpisce, allora sei nel posto giusto! Abbiamo stilato per te una mini-guida racchiudendo 4 delle più belle borse di lusso attualmente in commercio per garantirti un effetto sorpresa bomba! Del resto, a te la scelta.

1. Arqué di Prada

È tornata in voga la silhouette sinuosa degli anni 2000, quando le borse venivano realizzate per essere più funzionali che belle. Così il nuovo modello di borsa a spalla firmato Prada reinterpreta una costruzione essenziale con un lieve richiamo all’allure contemporanea. I dettagli iconici non possono mancare, ma ciò che distingue l’Arqué da tutte le altre proposte del brand di lusso, è il suo unico design ibrido, capace di combinare la pragmaticità del Re-Nylon, un particolare e innovativo filato in nylon rigenerato, con la ricercatezza dei dettagli in vera pelle e delle finiture in metallo. In dotazione, la borsa offre un’elegante tracolla regolabile, così da garantire un finish glamour ma anche confortevole. È disponibile in diversi colori: cammello, bianco, iconico nero e beige. Tra i tessuti, invece, oltre la pelle ritroviamo anche la variante in montone. Il prezzo oscilla da una base di 1.750 euro a un massimo di 2.100 euro.

2. Mezzaluna di Gucci

Con una silhouette che ricorda quella di una mezzaluna, la mini bag di Gucci si afferma tra le prime in classifica per essere una delle borse più scelte e acquistate in Italia, e non solo. Ciò che la caratterizza è il suo fascino retrò, dovuto allo stile combinato con diverse epoche. L’esplorazione degli elementi vintage diventa la chiave di produzione di questo modello: il mix perfetto tra i simboli iconici del passato e i dettagli contemporanei, per creare capolavori che oltrepassano la prova del tempo. La linea GG Marmont è un’affermazione di eleganza e raffinatezza senza limiti. È disponibile in due colori: nero e bianco. Interamente realizzata in pelle matelassé con finiture anticate color oro e fodera in moiré e microfibra con finiture effetto pelle scamosciata. Costo base: 1.100 euro.

3. Goddess di Versace

Simbolo dell’ammirazione per il mito e la cultura, la linea Greca Goddess di casa Versace è caratterizzata dalla presenza dell’iconico inserto in metallo sia sulla parte anteriore che sulla catena con Greca centrale. Realizzata interamente in pelle di bovino liscia, presenta uno scomparto abbastanza spazioso. La tracolla removibile è intercambiabile e può essere regolata per indossare la bag a spalla, a tracolla o a mano. È disponibile in diversi colori, a partire dal nero, al beige, cammello, arancio, fucsia e bicolor. Ha un costo di listino pari a 2.200 euro.

4. Baguette di Fendi

Era il 1997 quando l’anima creativa di Fendi concepì la Baguette, oggi uno dei simboli incontrastati della casa di moda romana. Piccola, funzionale, capiente al punto giusto, facile da portare sotto il braccio proprio come i francesi fanno col loro filoncino di pane, ha conquistato il pubblico fin da subito, fino a raggiungere le personalità più famose nel mondo, prima fra tutte Marylin Monroe. Ma se la leggendaria e pratica forma rettangolare è rimasta invariata negli anni, le infinite variazioni sui colori e tessuti utilizzati hanno creato un vero e proprio universo Baguette, che nel tempo ha dato vita ad oltre 1000 tipologie differenti. Quella riproposta in maniera continuativa negli ultimi tempi, però, fa riferimento a un modello di Baguette di misura media, realizzata in morbida nappa di colore nero con motivo FF dalla texture tridimensionale, decorata con chiusura FF.



Dotata di patta frontale, chiusura con bottone magnetico e uno scompartimento interno con finitura dorata, la borsa più glam del momento può essere portata a mano, a spalla o cross-body grazie al manico e alla tracolla, entrambi rimovibili. È disponibili in diverse varianti di colore: nero, bianco, rosa, blu, beige, marrone, rosso. Prezzo di listino pari a 2.900 euro.

Quale di queste borse chiederai a Babbo Natale?