Tra le tendenze Autunno 2019 non possiamo fare a meno di pensare alla borsa, l’accessorio più amato dalle donne. Le borse da giorno che vi accompagneranno tutto il giorno facendovi riscoprire il piacere di look da giorno affascinanti e originali quanto quelli che vogliamo sfoggiare la sera. L’importante è scegliere quella che più si adatta al nostro stile.

Marsupio

Il marsupio si aggiudica il titolo di must have irrinunciabile per la stagione autunnale, ancora una volta lo street style colpisce nel segno contaminando la moda. Lo abbiamo visto già da qualche stagione, sulle passerelle, per strada durante le fashion week, il marsupio è tornato in auge e sarà uno dei must have per il nostro guardaroba.

Clutch

Clutch e pochette sono state disegnate, pensate, create per essere indossate by night con mini dress e tacchi a spillo, con maxi dress e tailleur, ma nessuno ci vieta di indossare pochette eleganti anche di giorno. Anzi, sono l’ultima tendenza moda borse Autunno 2019.

Shopping bag

La shopping bag è un altro must have per la stagione fredda, indossata nel più classico outfit da ufficio o nel look comfy del weekend, per l’Autunno 2019 scende in strada insieme a long dress super glamour, pantaloni eleganti e tute di tendenza.

Zainetto

Dopo il successo del marsupio ecco che lo zaino riappare per magia e in forma più che smagliante. Dalla borsa che diventa zaino, allo zainetto a righe, la tendenza moda più comoda dell’Autunno 2019.