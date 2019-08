La maison Chanel in quanto a originalità non ha eguali, anche stavolta ha colpito il mondo della moda, con una semplice accessorio. Stiamo parlando della borsa a forma di pallone gonfiabile. Disponibile in tre diverse versioni, tutte rigide e colorate, anche le celebrità non possono fare a meno di indossarla.

Lusso

Chanel da sempre famosa per le sue borse sopra le righe. Tra le più particolari di quest’anno ha proposto quella mini a forma di pallone gonfiabile, diventata un vero e proprio must-have per gli amanti degli oggetti di lusso. La borsa è stata presentata per la prima volta sulla passerella della Paris Fashion Week dello scorso ottobre e da allora ha attirato le attenzioni di tutte quelle che amano distinguersi attraverso lo stile. Disponibile in tre diverse versioni: rosa, turchese e bianco, in rosso, giallo e verde e in giallo verde e trasparente. Realizzata in resina e metallo. Le it-girls non possono fare a meno di indossarla, ma attenzione al prezzo. La borsa pallone firmata Chanel ha un costo abbastanza elevato. Non lo si conosce con precisione, come tutti gli accessori di lusso, viene comunicato solo su richiesta. A tutte le vittime del fashion che desiderano acquistarla non resta che recarsi in una boutique Chanel oppure sul sito ufficiale della maison.

Forma

Trapezi, cerchi, rettangoli, abbiamo imparato ad apprezzare il potenziale fashion delle borse geometriche già qualche stagione fa ma, si sa, la creatività dei fashion designer non finisce mai. Ed ecco arrivare sulle passerelle borse a palloncino, borse di ogni dimensione, tonde o a forma di sfera, che fanno subito venire in mente i palloni da calcio. Da portare a mano, a spalla o a tracolla, le borse a palloncino sono il nuovo oggetto del desiderio del mondo della moda 2019 e la faranno da padrone in diverse collezioni firmate dalle più importanti griffe come Chanel e Louis Vuitton. Allora cosa stiamo aspettando? È il momento di procuracene una per essere al passo con le tendenze.