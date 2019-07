La saga di Twilight ha fatto sognare milioni di adolescenti di tutto il mondo, portando sul grande schermo una storia d’amore avvincente che continuiamo a ricordare ancora oggi. Ma una domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto gli attori?

Alcuni di loro hanno intrapreso carriere importanti nel mondo del cinema, altri, invece, hanno scelto di tastare terreni diversi da quello del grande schermo.

Stiamo parlando, in particolare, di Booboo Stewart, che ha interpretato il ruolo del giovane licantropo Seth Clearwater, alleato del bellissimo Jacob e che compare per la prima volta in New Moon.

Al tempo l’attore aveva soltanto 15 anni. Il suo nome probabilmente non ci dice granché, ma basta una sua foto per rinfrescarci la memoria… L’attore, americano nato a Los Angeles ma con un impressionante melting-pot di origini alle spalle – giapponesi, cinesi e coreane da parte della madre, native americane, scozzesi e russe dal padre – dopo il successo di Twilight, ha lavorato soprattutto per la televisione, facendo la sua comparsa nel programma televisivo firmato Disney Channel Buona Fortuna, Charlie! e nella serie Kickin’It – A colpi di karate.

Oggi, secondo quanto suggerisce il suo account Instagram, Booboo sembra avere messo temporaneamente da parte il piccolo schermo, dedicandosi alla carriera musicale con la band emergente That band Honey, fondata nel 2018 insieme all’amico Davin Baltazar.

Fino ad ora il duo ha pubblicato due brani –You&Me e Anybody – dalle freschissime sonorità pop che farebbero ballare chiunque, persino gli ascoltatori più restii.

Secondo i tweet della band postati sul loro account Twitter, pare che l’uscita di un nuovo album sia imminente, confermando il potenziale del piccolo licantropo, il quale a 25 anni si sta rivelando un artista a tutti gli effetti.

Che dire, non ci resta che augurargli una carriera di successo, sperando di rivederlo presto anche sul grande schermo.