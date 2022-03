La compagnia di volo spaziale Blue Origin di Jeff Bezos ha scelto Gary Lai come sesto membro dell’equipaggio nella sua prossima missione suborbitale NS-20. La navicella dovrebbe decollare dal Texas occidentale il 29 marzo. Quello slot era stato riservato a Pete Davidson, ma la stella del Saturday Night Live si è ritirata dopo che la missione è stata ritardata rispetto alla data obiettivo originale del 23 marzo.

Chi è Gary Lai: salirà su Blu Origin

NS-20 sarà il 20° volo spaziale suborbitale del veicolo autonomo New Shepard di Blue Origin, una combinazione di capsula-razzo riutilizzabile. La missione sarà senza dubbio straordinariamente significativa per Lai, poiché viaggerà su un’astronave da lui progettata. «Gary è meglio conosciuto come l’architetto del sistema New Shepard, incluso il capo del team responsabile della progettazione e dello sviluppo di molti dei principali sistemi di sicurezza sulla capsula dell’equipaggio», hanno affermato i rappresentanti di Blue Origin. «È entrato in Blue Origin nel 2004 ed è stato tra i primi 20 dipendenti». Gary Lai è attualmente il direttore senior e capo architetto di New Shepard, responsabile di tutti i progetti di nuova generazione, gli aggiornamenti e lo sviluppo di nuovi prodotti per l’attività.

Gli altri centri dell’equipaggio di Jeff Bezos

Gli altri cinque membri dell’equipaggio sulla NS-20 sono l’uomo d’affari e l’investitore angelo Marty Allen; la coppia filantropica Sharon Hagle e Marc Hagle; l’imprenditore e insegnante Jim Kitchen; e George Nield, il presidente di Commercial Space Technologies, LLC. Allen, gli Hagle, Kitchen e Nield sono clienti paganti. Probabilmente Lai non deve pagare, dal momento che è un dipendente dell’azienda e sta ereditando il posto di Pete Davidson, che a quanto pare è stato regalato gratuitamente.

Blue Origin e le stra di Hollywood

Il regalo a Pete Davidson ha continuato una tendenza. Blue Origin ha lanciato gratuitamente almeno una celebrità su ciascuno dei suoi primi tre voli, probabilmente per contribuire a generare interesse e copertura mediatica. Blue Origin non ha rivelato quanto costa guidare New Shepard, che offre alcuni minuti di assenza di gravità e una vista della Terra contro l’oscurità dello spazio durante ogni volo di circa 11 minuti.