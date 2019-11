Gigi Hadid, Kaia Gerber e Katie Holmes indossano blazer over giganti, ecco perché copiarle

Ultimamente Katie Holmes, Gigi Hadid e Kaia Gerber ci hanno entusiasmato con il loro stile rilassato. Abbiamo quindi preso appunti su come inchiodare i loro blazer-look semplici ma sofisticati. Joey di Dawson Creek è decisamente cresciuta e sembra anche particolarmente raffinata, ma ciò che può essere la cosa più impressionante della sua evoluzione di stile è che questi suoi look chic sono totalmente raggiungibili. Stesso discorso vale per Gigi e Kaia, nonostante i loro gonfissimi portafogli e le loro lunghissime gambe, i blazer che indossano sono alla portata di tutti. Correte ad arricchire il vostro armadio!

Katie e il suo blazer sobrio

Le favorite da cui prendere appunti per dei blazer oversize? Holmes, Gerber e (Gigi) Hadid, questo il terzetto delle meraviglie da mettere in cattedra per imparare o da scegliere come compagna di banco per copiare! Ad ogni modo, Katie Holmes, 40 anni, è stata avvistata a New York con un blazer oversize davvero impeccabile. Color terracotta di Mango indossato sopra ad un paio di jeans color crema a gamba larga. Il blazer da copiare è venduto al dettaglio per 180 € e, se proprio vuoi prenderla alla lettera, i capi simili al resto del suo look possono trovarsi direttamente nel tuo armadio. Il suo blazer boxy ispirato agli anni ’80 è una silhouette chiave in questa stagione, è inoltre facilmente declinabile con qualsiasi tipo di outfit tu decida di farlo sposare.

Gigi

Gigi Hadid, 24 anni, ha scosso la tendenza del blazer per tutta l’estate, ma il suo ultimo look in tema blazer oversize è davvero sorprendente. È stata paparazzata a New York City, la modella ha scelto di indossare un paio di ciclisti neri e una T-shirt blu e rosa. I ciclisti Tna Atmosphere Shorts by Aritzia, e sono stati riconosciuti come la tendenza più alla moda della scorsa stagione. Comunque sia i ciclisti che la T-shirt si intravedevano soltanto, perché la top model ha ricoperto tutto con un blazer bianco oversize e vivace di Wardrobe. Ha accessoriato con un paio di sneakers classiche Reebok bianche, orecchini Solstice Mercii, la sua collana a catena Missi Axiom preferita e una colorata Rogue Matilda tote bag.

L’onnipresente blazer di Kaia

Un’altra modella che, come dicevamo, ha approvato questa tendenza è Kaia Gerber, 18 anni. La figlia di Cindy Crawford (mega pettegolezzo: Kaia Gerber e Pete Davidson nuova coppia: l’ex fidanzato di Ariana Grande) ha indossato lo stesso blazer in moltissimi modi diversi. Il tanto sfruttato capo in questione è un blazer lungo e grigio di Khaite Petra Tweed. Ha trasformato il blazer a seconda delle sue esigenze, per adattarsi ai pazzi cambiamenti climatici che si sono susseguiti. Uno dei look di Kaia lo prevede indossato sopra un paio di jeans neri a vita alta e attillati. In combo con una maglietta Daydreamer Led Zeppelin del 1975. Ha terminato il tutto sneakers Converse Chuck Taylor All Star Hi nere. Un altro dei suoi blazer-outfit è composto da un paio di jeans boyfriend dal lavaggio scuro, una t-shirt, stivali Jimmy Choo Cruz in pelle nera e una borsetta Saint Laurent nera. Insomma, tutte blazered queste celebrity, e tu che aspetti?!