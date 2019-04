Per un look impeccabile, cari uomini, la giacca è di fondamentale importanza. Le tendenze primavera-estate 2019 danno il via alla giacca classica, giacca sportiva, blazer, giacca da abito. Le giacche da uomo sono tante, ma non è sempre chiaro quale sia la differenza tra una e l’altra. Tutti siamo convinti che la giacca ed il blazer siano lo stesso capo, ma in realtà non è così. C’è una sottile differenza nell’utilizzo che ne viene fatto: si chiama giacca ciò che si indossa a mo’ di completo, mentre definisce come blazer il pezzo forte riservato allo spezzato.

Le differenze sartoriali

Le differenze principali, tra giacca e blazer, risiedono principalmente nella costruzione delle spalle, nella struttura interna e nello stile che ne determina le occasioni in cui indossare l’una o l’altra. La differenza sostanziale è nella loro realizzazione sartoriale. La spalla di una giacca e di un blazer da uomo a confronto: più rotonda e piena di una giacca e più morbida quella di un blazer.

La giacca da uomo

La giacca è un elemento affascinante del guardaroba maschile, per un look sempre alla moda ed elegante. Le spalle dalla struttura rigida delle giacche da uomo, vengono realizzate a mano con movimenti molto lenti e precisi, inserendo una sottilissima spallina e poi un’imbottitura (rollino) nel punto di attaccatura della manica. Questa costruzione serve a dare rotondità alla spalla, e una maggiore definizione e struttura della giacca. Un’altra caratteristica distintiva della giacca da uomo riguarda il fitting, risulta più aderente rispetto al blazer.

Il blazer da uomo

Il blazer è un altro elemento chic del guardaroba maschile, adatto anche ad un look sportivo. Due parole chiave per descrivere questo capo? Semplice e destrutturato. La differenza principale, rispetto alla giacca, sta nella costruzione della spalla a camicia, chiamata così perché realizzata come per le camicie inserendo l’eccesso di tessuto della manica al di sotto della spalla, conferendo così una vestibilità più morbida. La costruzione interna del blazer è destrutturata (priva di spalline, picchiettatura e fodera interna). Questo capo è leggero, comodo da indossare anche sopra un bel paio di jeans.

L’abito a doppio petto: tendenza 2019

Oltre alla giacca e al blazer, le tendenze uomo 2019 hanno un decretato che il completo che: l’abito a doppio petto è un must have per il guardaroba maschile. Questo capo diventa popolare e di gran moda dalla metà degli anni ’30, per poi ritornare più forte di prima, negli anni ‘80 fino a metà degli anni ’90. L’abito doppiopetto è caratterizzato da una silhouette ampia, squadrata, una lunghezza extra della giacca, ma la novità di quest’anno per questo completo sono sicuramente i colori eccentrici.