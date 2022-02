Blanco e Mahmood canzone Sanremo 2022: si chiama “Brividi” ed è speciale

Tra gli ospiti più attesi di Sanremo 2022 ci sono in pole position i giovanissimi Blanco e Mahmood. Attorno a quello che sarà il loro inedito c’è infatti un’attesa davvero densa. I due hanno rilasciato qualche intervista in previsione del debutto ma le loro parole non hanno soddisfatto, ecco perché…!

Blanco e Mahmood hanno cercato di glissare ogni domanda in merito alla loro performance alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, creando un super hype a riguardo. Al Corriere della Sera Blanco ha semplicemente rivelato che non farà il suo ingresso sul blasonato palco in mutande, come è solito fare. “La prima volta che lo staff con cui collaboro mi ha conosciuto è stato a casa mia. Ero in mutande e mi hanno proposto di scattare così. L’idea era quella del ragazzo di provincia acqua e sapone e non la star con orologioni e vestiti di marca“.

Blanco e Mahmood canzone Sanremo 2022: anticipazione e intervista

A Rockol, invece, Mahmood ha dichiarato che avrebbe voluto un mangiatore di fuoco: “Io volevo sul palco un mangiatore di fuoco, ma non poteva, era occupato”. Mentre Blanco scherza: “Io ho esagerato sin da subito: speravo in un drago. L’ho richiesto, ma temo non ci sarà”.

Blanco e Mahmood | Brividi | Testo

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi