Quante volte preferiremmo infilarci un bel jeans piuttosto di una scomoda gonna a tubino? E invece cosa indossare per non risultare sempre le solite “fuori contesto”? Niente paura, la parola d’ordine in questo 2019 è comfy look. Cioè con il revival anni ’90, l’eleganza si è trasformata in qualcosa di super confortevole. Ed ecco che numerose star e influencer, da Blake Lively a Chiara Ferragni, ci insegnano come indossare un paio di denim. A volte un jeans, abbinato ad un tacco vertiginoso o un semplice pantalone di tuta con delle Chanel, può stupirci diventando qualcosa di sexy ed elegante. Allora basta farsi complessi, è arrivato il momento di cambiare look e dimostrare che anche il comfy è chic!

Blake Lively e il look comfy

Ricordata soprattutto per essere Serena van der Woodsen, nel telefilm Gossip Girl, Blake Lively è una vera icona di stile. Da sempre l’attrice ci rende partecipi dei suoi numerosi look, dagli abiti sontuosi indossati per i Met Gala a quelli per le strade di New York. Blake, non ha mai rinunciato ad essere elegante e alla moda, ultimamente però dopo le due gravidanze, l’attrice ha deciso di cambiare stile. Pur rimanendo sempre una fashion victim, Blake si è convertita al comfy fit cioè: spesso indossa jeans boyfriend con delle camicie, ma non rinuncia alle scarpe con il tacco, oppure completi sartoriali dal taglio maschile con scarpe stringate. Ecco sempre elegante ma comoda, non rinunciando allo stile. Di recente in diverse occasioni, abbiamo visto l’attrice indossare anche dei pantaloni di tuta aperti lateralmente con una t-shirt stile basket e tanto di decolleté al piede. Insomma dobbiamo far tesoro delle lezioni di stile alla Blake Lively.

Chiara Ferragni e il look comfy

Anche la nostra influencer per eccellenza, Chiara Ferragni ha deciso di stupirci con un cambio look non da meno. Infatti da look anti comfort a look super comfort, dopo la gravidanza. Ed ecco che sfoggia numerosi look nei quali, non possiamo fare a meno di notare la chiara ispirazione agli anni ’90. Dalle felpe oversize, abbinati a pantaloni in vinile, anche lei non rinuncia ai pantaloni della tuta abbinati però a delle scarpe con il tacco firmate Dior. La dimostrazione che non necessariamente una gonna può renderci sexy. Immancabili nei suoi look sono anche i leggings, infatti da super testimonial del marchio Calzedonia e Intimissimi, non può che sponsorizzare un look confortevole e adatto in qualsiasi occasione. Insomma se anche le star e le influencer hanno deciso di convertirsi al comfy fit, perché non dovremmo farlo anche noi?