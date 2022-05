Birkin Bag di Hermes La Maison: la borsa più iconica di sempre

La borsa è l’accessorio che ogni donna desidera più di tutti fin dalla sua prima infanzia.

Il fascino aumenta di valore se si tratta di una Birking Bag, la borsa iconica disegnata da Hermes la Maison. In questo magico scrigno, sono custoditi gli affetti più profondi, dalla penna al portafoglio, le scelte femminili nell’arredare quel piccolo spazio, non sono affatto casuali.

I colori e gli charms che compongono ogni dettaglio, rivelano tanto della sua personalità.

C’è chi la sceglie classica in pelle e chi che per motivi di praticità la preferisce realizzata in sky o tela. I colori del rivestimento esterno, variano dalle cromìe più minimali quali: bianco ed il nero che non passano mai di moda fino ai colori pastello od alle tonalità estive più frizzanti come i colori fluo.

Cercando nelle tasche interne, possiamo trovare le foto di amici e familiari e magari qualche bigliettino accartocciato descrive sul fondo pezzi di ricordi autentici, fatti di esperienze vissute in innumerevoli viaggi.

La borsa diviene quindi il cofanetto dei desideri irrinunciabile, da portare sempre con sé.

Simbolo di gusto se abbinata ad un outfit esclusivo si trasforma in prezioso status symbol se si tratta di una Birkin Bag di Hermes La Maison.

Come scriverebbe la cantante Noemi:

“La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro

Tra un libro che non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo”.

Proprio così, la Birkin Bag da sempre è un must per ogni diva e non può mancare di certo nel suo guardaroba, tanto meno negli appuntamenti importanti che costellano la sua vita.