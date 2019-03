L’eco bio fa sempre più tendenza nel campo del make up e della beauty routine. Basti accedere al grande mondo di Instagram e se ne capisce la portata rivoluzionaria. Beauty influencer che dispensano preziosi consigli alle proprie followers su come curare la propria pelle non sono mai state cosi ben accette (e seguite) come nel periodo più critico della storia del Pianeta. La risposta all’emergenza ambientale non può che essere green oriented e per fortuna – oltre agli espedienti home made totalmente naturali – sono sempre di più i brand di prodotti cosmetici che selezionano i propri ingredienti.

Instagram è un vaso pieno di infinite possibilità. Non solo per rinvenire le migliori marche che offrono i migliori prodotti ma anche per scovare influencer che si definiscono skincare addicted: infine il social della generazione Y riesce a fotografare alla perfezione, tracciando hashtag, mention e keywords, quello che fa tendenza nella società 2.0. Ma quali sono le bio influencer da seguire per restare sempre al passo con l’ultimo consiglio beauty green? Smartphone alla mano!

My Barr

Il team di My Barr è composto da Chiara e Valentino. Insieme scelgono e testano personalmente i migliori prodotti di skincare selezionando le migliori aziende beauty per regalare ai follower – così si legge sul loro blog – una vera esperienza di benessere.

Mybarr nasce nel 2015 ad opera di Chiara Benvenuti (copywriter ed insegnante di yoga) per proporre alle persone recensioni dei prodotti accurate e consigli su una bellezza senza tempo, che faccia al contempo rilassare. Sul blog troverete “My Beauty And Relax Room”, una stanza virtuale che coinvolge più sensi e riguarda sia prodotti da profumeria e da grande distribuzione che prodotti di nicchia e con ingredienti green per una bellezza ecologica e consapevole.

Con un canale Youtube che conta 65 mila iscritti, un profilo Instagram con più di 35 mila follower e un blog super cliccato, l’universo di Elena Tee abbraccia l’intera femminilità, tra beauty, home decor, moda e lifestyle. Quello che piace di Elena è sia l’amore per il mondo bio e cruelty free sia i consigli che scrive sui suoi canali social, uno tra tutti, forse banale ma fondamentale: terminare sempre un prodotto già in nostro possesso prima di acquistarne un altro.

Badalalla

Noma di battesimo Mariangela, simpatica morettina con oltre 63.000 seguaci su Instagram che si definisce un’ossessionata della skincare e del bodycare. Il suo profilo Instagram è un tripudio di deliziose fotografie: prodotti beauty adagiati soavemente su cespugli di rose e fiori secchi. Un inno alla primavera, dato che sta per arrivare, e una mission precisa: proporre prodotti esclusivamente bio.

I brand che scelgono di produrre bio

Secondo una ricerca di mercato condotta da Soluzione Group, agenzia di comunicazione specializzata nelle Digital PR, che grazie alla piattaforma di social listening Talkwalker ha esplorato i meandri del web scovando i brand più attenti all’aspetto green sono Alkemilla, azienda italiana impegnata nella produzione di cosmetici biologici con l’obiettivo di offrire un prodotto sicuro e garantito, rispettoso dell’ambiente e degli animali.

Segue Maternatura, il primo brand bio specializzato in linee per capelli con lo stesso effetto del silicone, ma senza silicone.

Si piazza al terzo posto, infine, Benecos, una dinamica impresa tedesca che propone una linea di cosmesi naturale, certificata BDIH – cosmetica naturale controllata.