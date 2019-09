Billie Eilish si infortuna ad una caviglia sul palco di Milano

«È il concerto più imbarazzante che abbia mai fatto». Non è andata benissimo la data estiva di Billie Eilish (scopri chi è la giovanissima cantante) del suo tour a supporto dell’esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, andata in scena nella seconda serata di Milano Rocks, all’Area Expo di Rho, ieri sera, 31 agosto.

Billie Eilish e la caduta con stile

Non è stata colpa della giovanissima popstar, però, se il concerto non ha potuto spiccare il volo. Appena entrata in scena, dopo qualche secondo, saltando sulle prime note di Bad guy la cantante californiana è caduta facendosi male alla caviglia. Billie resiste, prosegue con il secondo brano in scaletta, My strange addiction, ma il dolore è troppo forte. «Scusatemi, fa davvero male, mi ero già infortunata a questa caviglia un mese fa», dice al suo pubblico l’artista non ancora diciottenne, che davanti all’imprevisto sembra ancora più piccola. Mentre con i capelli colorati raccolti in due cipollotti cerca di spiegare alla folla quanto stia diventando difficile andare avanti con il concerto. Billie si scusa, non ce la fa e lascia il palco.

Billie c’è!

Riemerge dopo diversi minuti, tra gli incoraggiamenti dei fan che mostrano alla Eilish e alla sua band tutto il calore possibile, raggiungendo il palco rannicchiata in groppa a un tecnico. L’immagine ancora una volta ci ricorda che l’astro nascente del pop, dai lineamenti angelici e dai vestiti extra large, è ancora una ragazzina, estremamente talentuosa ma pur sempre una ragazzina. Con le sue fragilità, nel pieno delle montagne russe che conducono ai vent’anni. Si va avanti: Billie c’è. Tra bassoni potentissimi che quasi coprono del tutto la voce flebile della Eilish, comunque continua a tenere fede al suo impegno e sostenuta dagli I love you! del pubblico canta idontwannabeyouanymore, dall’EP di Billie Don’t Smile at Me (2017), seduta.

Poi un’altra pausa: Sarà divertente, per voi, scherza mortificata la cantante, che fatica a nascondere le smorfie di dolore per la sua caviglia. È la volta di xanny e della hit Wish you were gay, che lascia il posto a All the good girls go to hell, Bellyache e Ocean eyes. «Ancora due canzoni e basta, non ce la faccio. Grazie per essere rimasti fino a questo momento, io me ne sarei sicuramente andata», dice la cantante, che accorcia la scaletta rispetto alle precedenti date del tour e prende commiato con i singoli When the party’s over e Bury a friend.