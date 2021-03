Billie Eilish ha cambiato look. Dopo la vittoria ai Grammy Awards 2021 per la cantante internazionale è arrivato un nuovissimo e sorprendente hair-styling. La cantante ha prontamente preso la decisione di dire “definitivamente” addio alla chioma nera e verde optando per un cambiamento importante, cioè colorare la sua folta chioma di capelli biondo platino. Billie ha solo 19 anni ma ha cambiato più volte il suo colore di capelli, passando dal nero al verde, dal rosa al blu elettrico. Questa volta sarà quella definitiva? Una cosa è certa: ha lasciato da parte (per ora) i colori più eccentrici optando per un look più comune e naturale, ma non per questo meno sofisticato.

Billie Eilish cambia look: un hair-styling tutto nuovo per la cantante internazionale

Chi è l’eccentrica e sofisticata Billie Eilish? Ai Grammy Awards l’abbiamo lasciato con la sua insolita chioma nero e verde, ad oggi biondo platino. Ma la cosa più sorprendente erano (e sono tuttora) le sue lunghissime e curatissime unghie. Una perfetta “nails addicted” che si rispetti. Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, semplicemente nota come Billie Eilish, è una cantautrice statunitense. È salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su Spotify.

Ad esso ha fatto seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me, pubblicato nell’agosto 2017. Ad ottobre è stata nominata UpNext da Apple Music. Nel 2019 viene pubblicato l’album in studio di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? che ha registrato un forte successo commerciale a livello internazionale. Debuttando in cima alla Billboard 200, risultando l’album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti e diventando il numero uno nel Regno Unito. Il tutto è stato trainato dai singoli When the Party’s Over, Bury a Friend e il numero uno nella Billboard Hot 100 Bad Guy, che ha reso Eilish la prima artista nata negli anni duemila ad aver registrato questo risultato.

Un nuovo look che fa impazzire i fan!

Dopo aver vinto due Grammy la settimana scorsa (disco per ‘Everything I Wanted’ e miglior canzone for Visual Media per l’ancora inedito nuovo James Bond ‘No Time To Die’ ) Billie Eilish la cui colorazione di capelli verde evidenziatore sopra e nero sotto era una sorta di marchio di identità oltre che apripista di hair trend dai colori audaci, aveva annunciato grandi cambiamenti. Sul suo profilo social Instagram ha pubblicato un video. Risultato finale? Da record. 17 milioni di like in tre ore! La musicista versione Marilyn Monroe, biondo platino e sorriso ammiccante, ha dato prova del suo innato trasformismo. Una vera e propria trasformazione di look che rende l’artista ancora più versatile.