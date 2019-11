Billie Eilish in Burberry e con il volto coperto agli American Music Awards

Billie Eilish è una delle cantanti più promettenti del momento. Classe 2001, è nata a Los Angeles in una famiglia di musicisti e attori. Sin dagli esordi ha collaborato con il fratello Finneas, che è diventato suo partner e produttore. Ogni volta che Billie Eilish calpesta il tappeto rosso, puoi aspettarti di vedere un look davvero memorabile. E agli American Music Awards di domenica, la star di 17 anni non ha fatto eccezione e non ci ha deluso. La cantante di “Everything I Wanted” si è esibita all’evento di Los Angeles, sfoggiando un look scozzese Burberry con una maschera a catena luccicante. Ai piedi indossava ovviamente le sue caratteristiche scarpe da ginnastica, perché chiaramente lei può.

Il primo American Music Awards di Billie è stato davvero emozionante. Non solo si è esibita per la prima volta in uno spettacolo di premiazione, ma ha ricevuto anche sei onorificenze di cui andare fiera.

-Nuova artista dell’anno

– Artista sociale preferita

-Artista femminile pop / rock preferita

-Artista rock alternativo preferita

-Video musicale preferito per “Bad Guy ”

-Album pop / rock preferito per When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Billie ha già avuto un anno di successi in cima alle classifiche essendo un capo totale in quello che fa. Ma ora possiamo anche aggiungere il suo look agli AMA 2019 alla lista sempre crescente di risultati vincenti. Guarda tutte le foto della notte della cerimonia, un sogno!

All’età di otto anni la Eilish è entrata nel Los Angeles Children’s Chorus dove da subito ha dato prova delle sue grandi capacità vocali. Due anni dopo ha iniziato a scrivere e cantare le sue canzoni, affinando le sue capacità vocali e collaborando anche con la band del fratello. Nel 2015 Billie e Finneas hanno pubblicato su SoundCloud due canzoni intitolate: She’s Broken e Fingers Crossed. Il suo singolo di debutto è stato Ocean Eyes, pubblicato nel 2016 su SoundCloud e divenuto in breve tempo virale.