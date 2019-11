Billie Eilish capelli 2019: il suo nuovo taglio mullet anni ’80 è stato un errore

Sappiamo tutti che potresti associare il taglio mullet alle fasce per capelli degli anni ’80 ed a Billy Ray Cyrus che canta “Achy Breaky Heart”. Ma sappiamo anche che l’icona pop Billie Eilish è l’ultima celebrità che rende il look retrò che conferisce un taglio di capelli come il mullet di nuovo alla moda. La cantante ha assistito al LACMA Art + Film Gala con i suoi caratteristici capelli neri e verdi tagliati nel nuovo stile mullet dal sapore anni ’80.

Billie e la tinta fatale

Bilie adesso porta i capelli lunghi fino agli zigomi, intorno al viso e davanti alle orecchie, con ciocche più lunghe nella parte posteriore della testa. L’hairstylist delle celebrità Riawna Capri in precedenza aveva affermato a vari magazine che il taglio di capelli mullet moderno sarebbe stato un po’ meno drastico del solito. Quindi un mullet anni ’80 ma più discreto rispetto alle versioni precedenti. «È una versione modificata e svecchiata, certamente più alla moda del vecchio taglio mullet degli anni ’80», ha detto Riawna Capri . Mentre altre celebrità come Barbie Ferreira e Rita Ora hanno già provato la tendenza, prevediamo che Eilish ne farà proprio un boom di popolarità.

Pochi giorni dopo l’evento LACMA Art + Film Gala , Eilish ha rivelato a TMZ una notizia shoccante. Una notizia che almeno una volta nella vita capita a tutti di dover dare. Ebbene, pare che il suo taglio di capelli fosse in realtà non intenzionale. «Mullet?» ha chiesto la ragazza ad un giornalista: «Che cosa vuoi dire mullet? Sai cosa è successo in realtà?! Qualcuno mi ha tinto i capelli e se ne sono bruciati la metà. Non è un taglio di capelli voluto. Li sto solo facendo ricrescere.». Comunque secondo noi tanto male non è, guarda anche tu il nuovo taglio di capelli della Eilish, magari ti verrà voglia di anni ’80 e finirai per imitarla.