Non è solo della sua musica che parla la gente, Billie Eilish ha uno dei guardaroba più esclusivi là fuori. Dall’abbinamento degli abiti Gucci mono-logo, alle tutine monocromatiche. Anche se nasconde una natura riservata da artista, non è di certo timida quando si tratta di sperimentare con la moda. Billie Eilish è una delle cantanti più promettenti del momento.

Classe 2001, è nata a Los Angeles in una famiglia di musicisti e attori. Sin dagli esordi ha collaborato con il fratello Finneas, che è diventato il suo produttore. Scommetto che sappiamo tutti qual è il colore preferito di Billie Eilish: è nei capelli e sulle unghie. Durante il fine settimana, Eilish ha rivelato che aveva tinto la sua chioma di verde neon, e grazie a una foto pubblicata da Camila Cabello, ora sappiamo che indossa anche sulle sue unghie.

La cantante è immortalata nella foto accanto alla Cabello con un total look monocromatico verde, a cui si abbinava il suo outfit, i capelli, unghie a stiletto extra-lunghe, e occhiali da sole. Ci risulta chiaro, scorrendo il suo profilo Instagram, che Billie stia andando a pieno regime sulla cresta dell’onda delle tendenze Estate 2019. Guarda la storia d’amore di Eilish con il colore, avanti.

All’età di otto anni la Eilish è entrata nel Los Angeles Children’s Chorus dove da subito ha dato prova delle sue grandi capacità vocali. Due anni dopo ha iniziato a scrivere e cantare le sue canzoni, affinando le sue capacità vocali e collaborando anche con la band del fratello. Nel 2015 Billie e Finneas hanno pubblicato su SoundCloud due canzoni intitolate: She’s Broken e Fingers Crossed. Il suo singolo di debutto è stato Ocean Eyes, pubblicato nel 2016 su SoundCloud e divenuto in breve tempo virale.

Poco dopo l’uscita del video della canzone, Billie Eilish ha pubblicato il singolo Six Feet Under, in seguito è arrivato Bellyache prodotto e co-scritto con il fratello Finneas e accompagnato da un video musicale diretto da Miles e AJ. Nel marzo del 2017 la Eilish ha pubblicato il brano Bored che è stato inserito nella colonna sonora della serie tv cult 13 Reason Why, prodotta da Selena Gomez. Dopo i singoli Watch e Copycat, Billie Eilish ha annunciato il suo EP di debutto intitolato Do not Smile at Me.