L’estate si avvicina e le tendenze moda 2019 hanno decretato già gli accessori che indosseremo quest’estate. Bracciali, collane e orecchini, siete pronte a riempire il vostro porta gioie? I gioielli più belli per la primavera-estate 2019 stile retrò di chiara ispirazione anni ‘90 come ad esempio tornano le collane lunghe a tra fili e i collari argentati con le croci. Allora cosa stiamo aspettando per fare uno po’ di sano shopping?

Un po’ di storia: i bijoux

Nel 1932 Gabrielle Chanel era super conosciuta per i bijoux d’ispirazione orientale e per le lunghe collane di perle raffinate e pure, si concentra sul protagonista dei sogni femminili, il diamante. Dopo gli anni di bufera della Grande Depressione, Chanel viene incaricata, a dispetto dei più antichi gioiellieri di Place Vendôme, di fare tornare il diamante al suo antico splendore. Chanel creò quindi una nuova tendenza: la bigiotteria, ovvero i gioielli realizzati in metallo e pietre semi-preziose, finalmente alla portata di tutti e da indossare in qualsiasi momento del giorno. Chanel amava abbinare bijoux molto appariscenti con abiti dalla linea semplice e con gioielli veri, a cui in genere si ispirava, creando un perfetto mix di vero e falso.

Collane multifilo: tendenza primavera-estate 2019

Le collane formate da tre fili, sono il must have della primavera-estate 2019. Meglio se vicino c’è un piccolo portafortuna o un amuleto. Charms piccoli e super glamour vicino alle nostre collane. Ed ecco che non potremmo più fare a meno di ciondoli a forma di cuore, occhio, luna e conchiglia.

L’importante che i fili della nostra collana siano sottili e dorati. Altra tendenza sono le collane con simboli religiosi come croci o piccole rappresentazioni di Santi.

Orecchini anni ’80: tendenza primavera-estate 2019

Per quanto riguarda gli orecchini, quest’anno tornano più forti di prima i cerchi maxi e pendenti extra long, oltre ai Ninety, gli stilisti hanno sposato gli Eighties per le loro collezioni moda, soprattutto per quanto riguarda gli accessori.

Nuovi sono anche i modelli di orecchini ear-cuff: i mono orecchini che adornano tutto l’orecchio. Danno un tocco particolare al nostro look, quest’anno si colorano di oro e sono anch’essi come le collane pieni di charms.

Bracciali chic: tendenze primavera-estate 2019

I nuovi bracciali di tendenza per la primavera-estate 2019 dalle geometrie raffinate e dalle linee sinuose, saranno un dettaglio di estrema bellezza per il vostro look. Dai quelli trasparenti presentati da Chanel, ai maxi bracciali in perle, l’importante che siano too much.

Anelli zodiaco: tendenza primavera-estate 2019

Per quanto riguarda gli anelli invece tra le tendenze gioielli 2019 spiccano quelli con il segno zodiacale. In questo caso il modello che ha più successo è quello dal taglio maschile con il simbolo sulla placca centrale, nella versione di acciaio, argento o oro, dall’effetto vintage anche qui di ispirazione anni ’90.