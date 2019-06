La casa di Madeline Mackenzie di Big Little Lies, interpretata da Reese Witherspoon, è disponibile a essere affittata come casa delle vacanze. La casa si trova a Malibu ed ha una bellissima vista sull’oceano, oltre a possedere numerose stanze.

Big Little Lies è tornata sul piccolo schermo con la sua seconda stagione. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Zoë Kravitz ci erano mancate – a loro, adesso, si è aggiunta il Premio Oscar Meryl Streep – e nuovi misteri e bugie, molto probabilmente, renderanno questo secondo capitolo della storia avvincente almeno quanto il primo. Se siete anche voi dei fan della serie HBO, state per recarvi in vacanza negli USA e se avete un bel po’ di soldi a disposizione, molto probabilmente, vi farà piacere sapere che la bellissima casa sull’oceano di Madeline Mackenzie è disponibile a essere affittata come casa delle vacanze.

Il costo si aggira tra i 3mila e i 5mila dollari a notte e, se ne avete la possibilità, potrete godervi dei momenti di relax, prendendo il sole sulla spiaggia, facendo un bagno nell’oceano o, semplicemente, ammirando la bellezza della casa in questione. C’è spazio per molte persone, quindi potreste dividere la spesa con familiari e amici, se ne avete voglia. La casa è composta da sette camere da letto, otto bagni e, ovviamente, ha una bellissima vista sull’oceano. Sebbene la serie sia ambientata a Monterey, in California, in realtà, la casa si trova a Malibu.

In una recente intervista con Today Home, Stacy Clunies-Ross di Malibu Luxury Vacation Homes – la cui famiglia possiede la casa – ha rivelato che non è la prima volta che la casa ha attirato l’attenzione su di sé, ma che è stata il set di altri film, oltre ad aver ospitato innumerevoli star di Hollywood nel corso degli anni. Come riportato da Town and Country, la cucina è completa di elettrodomestici e vanta ripiani in granito. Il bagno padronale è in marmo e ha una spaziosa doccia a vapore, oltre a una vasca da bagno. I nuovi episodi di Big Little Lies vanno in onda, su Sky Atlantic, ogni martedì.