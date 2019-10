Justin Bieber di nuovo in mutande per Calvin Klein è super sexy

Appena una settimana dopo il loro matrimonio ufficiale in Carolina del Sud, Justin e Hailey Bieber tornano a fare notizia, questa volta grazie alla loro prima campagna pubblicitaria congiunta. Il duo geneticamente benedetto affronta la nuova collezione CK50 di Calvin Klein, che celebra i 50 anni del marchio. Girato da Glen Luchford, i Biebers possono essere visti sfoggiando monogrammi in tutti i modelli proposti. Questo tipo di design travolge l’intera collezione che comprende anche felpe, abiti, magliette e denim.

Justin e Hailey per Calvin Klein

Nella nuova campagna Calvin Klein agli sposi si uniscono anche degli altri volti amici, anch’essi super famosi. Kendall Jenner, A $ AP Rocky, Troye Sivan, Liu Wen, Parker Van Noord e Rebecca Leigh Longendyke. Questo 50esimo anniversario celebra l’influenza del marchio sulla cultura pop nel presente e nel passato di cinque decenni. La campagna pubblicitaria è inoltre accompagnata da un video di 90 secondi che mostra le celebrità che ne hanno preso parte in una varietà di pose e outfit tutti diversi. Prima di tutto, vengono ripresi Justine e Hailey, c’era da aspettarselo. I Biebers vengono mostrati seduti su un divano a guardare il decollo dell’Apollo, seguiti da A $ AP Rocky e Kendall Jenner mentre si recano allo Studio 54.

Troye Sivan viene quindi visto prendere parte a un ballo in metropolitana, prima che l’attenzione del video sia di uovo spostata sui Biebers in uno studio mentre fanno fuori dall’Incredibile EMF. La clip pubblicitaria termina con A $ AP facendo scricchiolii e la Jenner che si fa un selfie. La campagna si scatena sulla scia dell’ultima canzone di Justin, 10.000 Hours, con Dan + Shay. È stata anche la prima volta per la coppia Hailey+Justin, che ha segnato il loro debutto come coppia all’interno di un video musicale. Dan Smyers e Shay Mooney erano alla cerimonia della coppia in Carolina del Sud e hanno detto a People di aver suonato la canzone al ricevimento su richiesta di Justin. «Il matrimonio è stato fantastico. La cerimonia formale si è svolta in una cappella, è stato un matrimonio molto divertente. L’intero matrimonio è stato ben fatto.»