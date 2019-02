Gli anni Novanta, si sa, non hanno mai smesso di far capolino negli outfit delle star e sulle passerelle. Coloro che hanno vissuto l’epoca dei telefilm e delle boyband si ritrovano catapultati nel proprio armadio da ragazzini ricco di top, collane tattoo, occhiali da sole sottili e via dicendo. Dopo la Ferragni che fa tornare di moda il famoso “taglio alla Rachel”, ispirato al personaggio che Jennifer Aniston interpretava in Friends, è ora la volta di Beyoncé far rivivere i mitici anni ’90.

Revival anni ’90: Beyoncé e lo skort

In questi giorni, la cantante ha infatti postato alcune fotografie che la ritraevano in un outfit total black firmato Zerina Akers. Con un top di pizzo, proveniente dalle sfilate di Saint Laurent, una cintura western oversize e le scarpe trasparenti dai tacchi vertiginosi di Alexander Wang, la moglie di Jay Z era già perfetta, con gli occhiali da sole scuri, da gatta, a completare il tutto. Ma la ciliegina sulla torta, il capo che non ti aspetti è lo skort, meglio noto, alle ragazzine nate prima del 2000, come “la gonna-pantalone”. Alzi la mano chi da bambina non ne aveva di ogni colore e fantasia.

Quest’anno, diversi stilisti hanno riportato sulla cresta dell’onda proprio il capo nato dalla fusione di una gonna e uno shorts, tra questi Alexander Wang e Olivier Rousteing. Non c’è dubbio, i segnali ci sono tutti e i tempi sono maturi: di sicuro rivedremo spesso lo skort durante la primavera-estate 2019.

In effetti, lo skort è un capo incredibilmente versatile, offre la comodità degli shorts unita al fascino della minigonna. Inoltre, nota da non trascurare, rispetto alla versione originale degli anni Novanta, i nuovi skorts sono decisamente più sexy, audaci e adatti ad ogni occasione. Aprite l’armadio, rispolverate i look vintage, riadattandoli al nuovo millennio! E per le più ardite, non serve aspettare l’estate, anche in pieno inverno sembrano essere una scelta valida…ma forse solo se sei Beyoncé.

Gli accessori anni ’90 ritornano: un 2019 pieno di ferretti, fasce, mollette