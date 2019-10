Beyoncé magnifica e tutta d’oro in un abito di Yousef Al Jasmi

Beyoncé è stata una visione in oro al Gala di apertura di Tyler Perry Studios ad Atlanta sabato scorso. La cantante 38enne è stata raggiunta dal marito JAY-Z alla serata mentre all’ingresso del locale. Mentre Jay sembrava semplicemente elegante nel suo abito da sera, Beyoncé ci ha comunque sbalorditi in un luccicante abito di Yousef Al Jasmi. Un altra nota da vera Dea è stata chiaramente anche l’acconciatura intrecciata. Anche partecipanti come Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Halle Berry e Viola Davis erano presenti all’evento costellato di stelle.

Un’apparizione divina!

Per tutta la serata, Beyoncé ha posato con gli ospiti, tra cui i presentatori di The Real Tamera Mowry-Housley, Jeannie Mai e Loni Love. C’è anche stata una riunione delle Destiny Child, dato che erano li anche le altre due Kelly Rowland e Michelle Williams. Anche se non ci sono pervenute foto in cui sono riunite tutte nello stesso abbraccio. Potremmo comunque rinfrescare le loro pagine sui social media nella speranza di intravedere il nostalgico incontro. Beyoncé ha fatto un’apparizione a sorpresa alla grande apertura di Tyler Perry Studios sabato sera, e, come dicevamo, stava scintillando d’oro indossando un abito Yousef Al Jasmi personalizzato.

Sembrava una dea assoluta e completato il suo insieme scintillante con perline e gioielli Anabela Chan. Inutile dire che ci stia già dando ispirazione per le prossime feste festive. Anche se non ha camminato sul tappeto rosso, abbiamo intravisto l’abito della cantante 38enne dalle sue foto di Instagram e dagli scatti che ha fatto con fan e amici. Questo abito è stato creato su misura per Beyoncé, ma non ci dà minimamente vibrazioni simili a quelle dell’abito indossato da Keke Palmer per i VMA MTV 2019, anch’esso disegnato da Yousef Al Jasmi. Insomma, Beyoncé come sempre dimostra di essere la Queen indiscussa!