Beyoncé sa come avere un impatto con un outfit e si assicura sempre che i dettagli raccontino una storia tanto quanto gli elementi principali del look. Per esempio ci ricordiamo ancora di quando fu una vera e propria visione in oro. Stiamo proprio parlando del Gala di apertura di Tyler Perry Studios ad Atlanta, quando ci ha sbalorditi in un luccicante abito di Yousef Al Jasmi e con un’acconciatura intrecciata. Inutile dire che ci abbia già dato una grande ispirazione per le prossime feste natalizie e di fine anno. Ma non è finita qui, Bey è sempre pronta a sciorinare nuovi outfit da farci prendere ad esempio.

«Sei tu l’artefice della tua autostima. Non devi mai dipendere da qualcuno che ti dice chi sei» – Beyoncé

Bey colpisce ancora!

Quando è uscita per una proiezione speciale del film Queen & Slim il 14 novembre, Beyoncé ha sicuramente fatto in modo che ogni elemento del suo aspetto fosse perfetto. Dai capi di vestiario fino alla borsa scelta in modo davvero appropriato, completa di lettera “B” sulla chiusura frontale. Per chi non lo sapesse, la borsa sembrava essere stata personalizzata appositamente per la cantante, e probabilmente più che spesso le cose sono andate proprio così. Ma non è questo il caso. I fan della moda avranno senza dubbio identificato rapidamente la borsa firmata Balmain, rendendo l’iniziale condivisa nient’altro che una felice coincidenza.

Tuttavia l’intero look aveva comunque l’aria di qualcosa che fosse stato fatto appositamente per lei. La borsa è stata il finish perfetto abbinata all’outfit spigoloso di Baloncin Resort 2020 di Beyoncé. Una mise caratterizzata da spalle e fianchi esagerati e una parte centrale sapientemente arricciata. Bey ha terminato il suo look con gioielli di Marco Bicego del valore di quasi £ 14.000. Davvero pazzesca con gli orecchini pendenti Lunaria in oro giallo, l’anello largo in oro giallo sempre by Lunaria e l’anello crossover in oro giallo di Masai. Diamo tutti insieme un’occhiata più da vicino all’intero ensemble.