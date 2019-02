Quello che succede all’afterparty resta all’afterparty. Mai citazione cinematografica fu più calzante per il blindatissimo party organizzato da Beyoncé e Jay-Z, domenica scorsa, 24 febbraio 2019. L’occasione? Festeggiare la premiazione degli Oscar 2019. Sbalorditivo. Un party così segreto che nemmeno la stampa è riuscita ad entrarvi per fare qualche scatto interessante per noi comuni mortali; le celebrity che hanno partecipato sono tantissime e sono state avvistate dai paparazzi proprio fuori dal Chateau Marmont di West Hollywood, in California, luogo in cui si sono aperte le danze.

Ma alcuni paparazzi coraggiosi non si sono certo fatti intimidire da un divieto di accesso stampa. Si sono appostati sapientemente nei pressi del Chateau Marmont riuscendo così a immortalare facce celeberrime e outfit grintosi. I più importanti nomi del Pop, dell’R&B e annessi non potevano di certo mancare tra i partecipanti: John Legend, Jason Momoa, Drake, Natalie Portman, Ciara, Regina King, Taraji P. Henson, Leonardo DiCaprio, Diddy, Chris Evans, Jamie Foxx, Adam Driver, J.Lo con il compagno Alex Rodríguez, Adele, Katy Perry con il futuro marito Orlando Bloom … e solo per citarne alcuni.

Un firmamento intero sotto un unico luxury palace. Peccato che il divieto assoluto di immortalare le celebs, con annesso divieto di utilizzo dei telefoni cellulari (questione di privacy signori) ci impedisce di sbirciare gli abiti sfoggiati ma non ci facciamo scoraggiare, qualche immagine c’è, occhi aperti!

Rihanna ha deciso per un super aggressive minidress animalier, colletto a balze sceso sulle spalle e pochette coordinata. Certo dopo il lancio della linea Savage Rihanna non poteva sottrarsi dalla linea wild abbracciata da un po’. E che successo.

Katy Perry e Orlando Bloom, pronti a convogliare a nozze (donne di tutto il mondo piangete), una coppia meravigliosa. Katy Perry indossa un mono-spalla tempestato di rose applicate direttamente sul decolleté super luminoso. Taglio cortissimo (tendenza 2019 in arrivo! ndr) incorniciato da un orecchino brillante e extra lungo. A fianco, un magico Orlando Bloom in smoking, intramontabile.

PHOTO | @katyperry and Orlando Bloom attending Jay Z & Beyonce's Oscars Party.

(📸 JustJared) pic.twitter.com/4qGfJV4711 — Katy Perry Updates (@katyperryspics) February 25, 2019

Hailee Steinfeld in uno splendido minidress. Corto sotto e accollato sopra, i ricami sono fantastici, un vero abito prezioso.

Natalie Portman lascia intravedere un abito nero con un classico ma sempre chic scollo a cuore; l’hair style è semplice: capelli sciolti, lunghezza spalla.