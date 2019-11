Beyoncé look pazzesco al Gala di Jay-Z: due abiti mozzafiato da non perdere

Beyoncé come sempre ha impreziosito la nostra giornata tramite la sua presenza sempre più radiosa. Questa volta, per guardarla, si è ritenuto necessario inforcare degli occhiali da sole e ammirare l’elegante ensemble che indossava al Gala della Shawn Carter Foundation il 15 novembre.

La cantante ha pubblicato si Instagram una serie di foto che ritraggono un abito in paillettes dorato e aderente con una scollatura ampia e profonda. Ha quindi completato la preziosa mise con un paio di tacchi a spillo dorati. Anche il suo gioco di accessori era perfetto (come al solito) mentre mostrava un paio di orecchini con diamanti Hanut Singh, un anello Kallati e una clutch di Judith Leiber a forma di pila di contanti. Bey ha un vasto repertorio di look da divinità d’oro e siamo felici di vedere un’altra aggiunta. Guarda avanti per vedere altre foto del suo splendido abito! Se il primo abito di Beyoncé Knowles per il weekend di gala della Shawn Carter Foundation è stato favoloso, ci siamo però resi conto che fosse solo un antipasto. Il suo secondo abito è stato indubbiamente la portata principale.

Queen Bey ha partecipato alla raccolta fondi inaugurale di suo marito JAY-Z sabato 16 novembre presso il Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Hollywood, in Florida. La cantante di “Brown Skin Girl” ha abbagliato tutti indossando un abito off-the-shoulder bianco con perline, di ispirazione vintage. Ma il pezzo forte ha rivelato essere la lussuosa scollatura adornata di piume di struzzo e lo spacco altissimo. Ha sicuramente portato il glamour della Vecchia Hollywood alla “nuova” Hollywood, in Florida. Per completare lo splendido, scintillante look, Beyoncé ha abbinato il suo sexy abito di Roberto Cavalli con sandali intarsiati di diamanti argento. Per gli accessori orecchini a cerchio a forma di pera, argento e verde acqua, di Lorraine Schwartz e anelli in teal e argento abbinati. Ha acconciato i capelli con onde ispirate alla vecchia hollywood e le labbra labbro color vino.