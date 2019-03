Milano accoglie, dal 4 al 6 maggio 2019, in occasione della Milano Food City, la seconda edizione di Best Wine Stars. Saranno i chiostri della Rotonda della Besana a Milano ad ospitare l’evento-degustazione dedicato alle eccellenze enologiche italiane. Un centinaio le cantine presenti e un ricco programma di degustazioni guidate e showcooking organizzato in collaborazione con la sommelier e winewriter Adua Villa.

Verranno riproposte le tre masterclass che lo scorso anno hanno registrato il tutto esaurito: Sparkling dress, un viaggio tra le migliori etichette di bollicine italiane, tra metodo classico e metodo charmat; Think Pink, dedicata alla scoperta dei rosati della Penisola; Green is the new black si concentrerà sul mondo del vino e sui progetti sostenibili delle cantine, non solo biologico certificato, ma anche vini vegani, naturali e biodinamici.



Accanto all’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e al Consorzio Vini Piceni, già presenti con alcune delle loro migliori aziende nel corso della prima edizione di Best Wine Stars, si aggiunge quest’anno la partecipazione diretta del Consorzio Tutela Lugana Doc. Durante i tre giorni la realtà consortile sarà impegnata nel banco d’assaggio e in una masterclass dedicata alla presentazione dei propri vini