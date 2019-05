Bershka viene fondato nell’aprile del 1998 con lo scopo di concentrarsi sul mercato giovanile. Sono presenti a tale marchio 899 negozi in 64 nazioni. Ed è proprio in questi giorni che Bershka lancia la sua nuova linea per giovanissimi, BSK è la collezione più young della marca, sempre attenta ai gusti e alle necessità del target a cui si rivolge.

I negozi sono dotati di spazi dedicati alle diverse linee di prodotti offerti da Bershka. In ogni sezione i capi sono collocati in base allo stile, creando un ampio spettro che va dalla moda casual e sportiva ai capi basic e quelli più trendy.

Bershka presenta così la sua nuova linea di abbigliamento ed accessori per giovanissimi; immaginando cosa direbbero gli adolescenti di oggi riguardo BSK, dando quindi loro la parola facendoli esprimere liberamente, così com’è la filosofia del marchio.

“Per molte persone, noi giovani siamo un vero e proprio mistero. E così dev’essere. Noi parliamo la nostra lingua, seguiamo le nostre regole e cresciamo insieme alle tendenze che creiamo. I vestiti che indossi? Noi li portavamo due anni fa.”

“E anche a Bershka piacciamo così tanto che ha creato per noi una collezione speciale, con un nome che ci contraddistingue. Lo chiamano BSK che, in sostanza, altro non è se non le tendenze di domani. Ideali per fare un giro allo skate park, farsi notare nel cortile della scuola, incontrare gli amici…beh, sai, le cose importanti della vita.”

“Per le ragazze, faremo tutto ciò che è necessario perché sia messa in mostra quella piccola striscia di pelle tra i jeans e la maglietta. Quello che tutti chiamano l’ombelico. Proprio così, i crop-top più sono corti più ci piacciono. Maglie crochet e conchiglie ci ricordano le good vibes degli anni ’60 e ’70 che sentiamo nostre ancora oggi”

“Ed è proprio in questa combo troviamo anche gli intramontabili pantaloni svasati con stampa tie-dye, shorts di jeans, top con spalle scoperte e miniabiti – ma rivisti in chiave moderna e di tendenza, con sneakers platform, occhiali da sole vintage dalle montature minuscole e catene d’argento, mescolando tutti gli stili degli ultimi decenni per dare un volto nuovo a questa Era.”

