L’ex star bambina di 21 anni della Disney ha condiviso un’istantanea su Instagram che raffigura sé stessa e una donna misteriosa che rannicchia a letto lo scorso fine settimana. «È molto carina», ha commentato Bella. «La prima ragazza con cui sono uscita, è timida con la fotocamera.». Il post sembra suggerire che la sua nuova ragazza si è unita alla sua relazione con il fidanzato italiano Benjamin Mascolo. Il cantante del gruppo pop italiano Benji & Fede. Bella, che ha rivelato all’inizio di quest’anno che si identifica come pansessuale, esce con Benjamin da aprile. Questa non è la prima volta che Bella è coinvolta in un gruppo poliamoroso. Ha anche frequentato il musicista Mod Sun e la YouTuber Tana Mongeau allo stesso tempo. Entrambe le relazioni sono terminate quest’anno.

Che cos’è un throuple poliamoroso?

Il dizionario urbano definisce un throuple come una "relazione", altrimenti nota come relazione con tre partner. Il poliamore è definito come «lo stato o la pratica di avere più di una relazione romantica alla volta». Pansexual è descritto come «uno che può amare la sessualità in molte forme. Come la bisessualità, ma anche più fluida, una persona pansessuale può amare non solo i sessi tradizionali maschili e femminili, ma anche persone transgender, androgine e fluide di genere». Quindi un throuple poliamoroso, e nel caso di Bella Thorne e Benji, un throuple pansessuale è una relazione a tre vie con persone di qualsiasi identità di genere. Può essere una relazione equilibrata, consensuale e impegnata tra tre partner, piuttosto che essere considerata solo come sesso a tre persone.