Al France Odeon Festival, Benedetta Porcaroli, indossa un abito lungo firmato Gucci, un must have per la stagione Autunno/Inverno 2019 2020. Oltre alle good vibes del vestito, l’attrice ha optato per un hair look classico che fa spiccare ancora di più la linea del vestito.

Arcobaleno

Avete mai sentito parlare di color therapy? Anche applicata alla moda e al nostro armadio, la terapia del colore, sarà un modo infallibile per mettere allegria e predisporci positivamente per affrontare la stagione fredda. Una cascata di colori, è questo che promette la tendenza delle righe colorate per l’Autunno/Inverno 2019 2020, che tinge l’intero guardaroba della donna. Non soltanto vestiti, ma anche borse, scarpe, top e pantaloni. Tutto si colora di arcobaleno, tra capi a blocchi di colore, righe sottili orizzontali o verticali, rigorosamente multicolor. L’ispirazione arriva dall’abito di Gucci indossato da Benedetta Porcaroli, che combina nero e tocchi di colore per dare movimento a un vestito che si gioca tutto su blocchi di colore in più livelli.

Mai più senza

Un abito lungo con un dettaglio speciale, che ha reso Benedetta Porcaroli, la regina del red carpet del France Odeon Festival 2019. Per risaltare le bande arcobaleno dell’outfit, l’attrice ha deciso di optare per un hair e beauty look molto semplici: un make up sui toni nude e una raccolto basso. La fantasia arcobaleno è un must di questa stagione fredda e ha il grande vantaggio di essere facile da abbinare, diventando quasi un passe-partout come il nero, nude, argento e oro.